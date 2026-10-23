پاکستان اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی این کشور تلاش برای حمله به اردوگاه خالی یک شرکت ساختمانی در بندر گوادر را ناکام گذاشتند و در جریان این عملیات ۷ تروریست به هلاکت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند نیرو‌های امنیتی این کشور تلاش برای حمله به اردوگاه خالی یک شرکت ساختمانی در بندر گوادر را ناکام گذاشتند، در جریان عملیات ۷ تروریست به هلاکت رسیدند.

به نقل از «دنیا نیوز» منابع امنیتی پاکستان این افراد را وابسته به گروهی معرفی کرده‌اند که از آن با عنوان «فتنه الهندوستان» یاد می‌کنند.

گوادر از بنادر راهبردی پاکستان به شمار می‌رود و دولت این کشور برای توسعه زیرساخت‌های بندری، گسترش فعالیت‌های تجاری و تقویت جایگاه آن در کریدور اقتصادی چین و پاکستان اهمیت زیادی قائل است.

با این حال تداوم ناامنی و حملات مسلحانه در این منطقه می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی را با اختلال مواجه کند و بر امنیت سرمایه‌گذاری، فعالیت شرکت‌های ساختمانی و برنامه‌های توسعه اقتصادی اثر منفی بگذارد.

از این منظر چالش‌های امنیتی در گوادر تنها مسئله‌ای مرتبط با نیرو‌های امنیتی نیست بلکه می‌تواند اهداف اقتصادی و تجاری پاکستان در این بندر را نیز تحت تاثیر قرار دهد، تامین امنیت پایدار برای فعالیت شرکت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و پیشبرد طرح‌های زیرساختی از عوامل مهم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دولت پاکستان در گوادر محسوب می‌شود.