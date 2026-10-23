نزدیک به هشت ماه است که مردم استان مرکزی در گرما و سرما، زیر برف و باران، محکم و استوار پای ایران ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نزدیک به هشت ماه است مردم ایران در گرما و سرما زیر برف و باران محکم و استوارپای دفاع از کشور ایستاده‌اند.

ترامپ کودک کش که در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده هر چقدر بیشتر ملت ایران را تهدید می‌کند، بیشتر مورد تمسخر قرار می‌گیرد.

دنیا می‌داند که ایران و ایرانی با بیش از ۷ هزار تاریخ، فرهنگ و تمدن ریشه در انسانیت، معرفت و فضیلت دارد و تهمت‌های ترامپ قمارباز و بی ریشه، خللی در چهره درخشان و متمدن ایران ایجاد نخواهد کرد.