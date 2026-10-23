هم‌زمان با فرارسیدن ایام سوگواری فاطمیه، جلسات درس خارج آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعیان، در هفته نخست آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه درسی آیت‌الله سبحانی در هفته آینده متوقف می‌شود و جلسات ایشان در این بازه زمانی تشکیل نمی‌شود.

این تصمیم در آستانه ایام فاطمیه و به منظور احترام به ایام عزاداری بانوی بزرگ اسلام اتخاذ شده است.

گفتنی است؛ درس خارج آیت‌الله سبحانی یکی از مهم‌ترین مجالس علمی حوزه علمیه قم است که هر هفته با حضور جمع کثیری از طلاب، فضلا و پژوهشگران حوزه‌های مختلف کشور برگزار می‌شود. پس از پایان هفته نخست آبان‌ماه و عبور از ایام فاطمیه، این جلسات طبق روال معمول از سر گرفته خواهد شد.