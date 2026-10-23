امام جمعه خرمشهر با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و هوشیاری در برابر تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: بزرگ‌نمایی توان نظامی دشمن و ایجاد ترس و تفرقه در جامعه، از ابزار‌های جنگ روانی برای تضعیف اراده ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور امام جمعه خرمشهر در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به افزایش تهدید‌ها و تحرکات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت واقع‌بینی، حفظ آرامش جامعه و پرهیز از واکنش‌های شتاب‌زده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ترساندن مردم یکی از ابزار‌های جنگ روانی دشمن است، افزود: دشمن با بزرگ‌نمایی توان نظامی خود و تهدید به وارد کردن ضربات سنگین، تلاش می‌کند اراده ملت‌ها را تضعیف کند؛ ازاین‌رو، مردم باید با هوشیاری، واقعیت‌ها را ارزیابی کنند و اجازه ندهند عملیات روانی دشمن قدرت تصمیم‌گیری و اراده جمعی آنان را مختل کند.

امام جمعه خرمشهر با تأکید بر اینکه حفظ آرامش به معنای نادیده گرفتن خطر‌ها نیست، گفت: باید تهدید‌ها را واقع‌بینانه شناخت و در عین هوشیاری، از ترس‌آفرینی و انتشار مطالبی که موجب نگرانی جامعه می‌شود، پرهیز کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور با اشاره به تجربه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در رویارویی‌های نظامی گذشته، بر ضرورت بهره‌گیری از این تجربه‌ها، تقویت هماهنگی بخش‌های مختلف کشور و حفظ آمادگی دفاعی تأکید کرد.

او ایجاد اختلاف و دودستگی در داخل کشور و تلاش برای معرفی ایران به‌عنوان آغازگر درگیری را از محور‌های عملیات روانی و شناختی دشمن دانست و گفت: حفظ وحدت ملی و پرهیز از مواضعی که ناخواسته به تقویت روایت‌های دشمن منجر می‌شود، از ضرورت‌های شرایط کنونی است.

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد محدودیت در حوزه درمان و تأمین دارو، این اقدامات را فشار بر یکی از حساس‌ترین بخش‌های زندگی مردم دانست.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان حوزه سلامت درباره خودداری هند از ارسال برخی محموله‌های دارویی به ایران در جریان جنگ، بر ضرورت تبیین ابعاد این محدودیت‌ها، شناسایی راهکار‌های جبران کمبودها، تأمین دارو و کالا‌های ضروری و اطلاع‌رسانی درباره تلاش‌های مسئولان برای حفاظت از سلامت بیماران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در پایان، هوشیاری در برابر جنگ روانی و شناختی، حفظ انسجام داخلی و توجه به نیاز‌های اساسی مردم را از مهم‌ترین ضرورت‌های مقابله با فشار‌های دشمن برشمرد.