عملکرد قرارگاه ایران پیروز شهرداری منطقه یک در رصد و مدیریت تجمعات شبانه مردم شمیران، در ارزیابی‌های انجام‌شده در سامانه و در شهرداری تهران، در تمامی شاخص‌ها مطلوب ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار منطقه یک، در نشست شورای مدیران که با حضور معاونان، شهرداران نواحی و مدیران اجرایی برگزار شد، رصد تجمعات شبانه از طریق سامانه ایران پیروز را از اولویت‌های مدیریتی منطقه برشمرد.

هادی حق‌بین، همچنین با تأکید بر اجرای دقیق و فعال بخشنامه‌های ابلاغی حوزه معاونت معماری و شهرسازی با هدف تسریع در فرایند‌ها و صیانت از حقوق شهروندان، این بخشنامه‌ها را فرصتی برای حل مشکلات شهروندان و مؤدیان و افزایش رضایتمندی شهروندان منطقه دانست.

حق‌بین از مدیران خواست با اطلاع‌رسانی و توجیه مالکان و مؤدیان، زمینه بهره‌مندی حداکثری از ابلاغیات را که دارای محدودیت زمان دستورالعمل هستند، فراهم کنند تا ضمن تعیین تکلیف پرونده‌ها، زمینه حل پرونده‌های دارای چالش چندین ساله نیز تقویت شود.

شهردار منطقه یک با اشاره به احتمال وقوع پدیده ال‌نینو و بروز سیلاب، بر آمادگی کامل نواحی، ستاد مدیریت بحران و معاونت‌ها تأکید کرد و خواستار پایش مستمر هوشیاری نیروها، وضعیت تجهیزات و امکانات برای ارائه خدمات‌رسانی کامل در زمان وقوع حوادث شد.

حق‌بین همچنین ممیزی املاک در نواحی را حائز اهمیت دانست و گفت: شهرداران نواحی باید وضع املاک دارای بهره‌برداری را شناسایی کنند و در صورت استفاده غیرمجاز مالکان یا پیمانکاران از حقوق عمومی شهر، از جمله فضای معابر، برای جلوگیری از ادامه این تخلفات اقدام کنند.

وی رفع نواقص نمازخانه‌های ساختمان‌های شهرداری و تعیین تکلیف گود‌های پرخطر را نیز از دیگر اولویت‌های مدیریتی منطقه برشمرد.

گفتنی است در ادامه جلسه شهردار منطقه یک ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات داود پورشیر، سیدعلی موسوی را به‌عنوان شهردار ناحیه ۹ شهرداری منطقه یک منصوب و بر پیگیری اولویت‌های مدیریتی منطقه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.