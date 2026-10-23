فرماندار هلیلان در جریان بازدید میدانی از روستا‌های وربر و زیرخاکی، از اختصاص اعتبار ارزش افزوده به روستای وربر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «آیت قیصربیگی» فرماندار هلیلان، به همراه معاون فرماندار و بخشداران، با حضور در روستا‌های وربر و زیرخاکی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات اهالی قرار گرفت و مطالبات آنان را بررسی کرد.

در این بازدید، مشکلات حوزه عمران روستایی و راه، مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی این دو روستا بود.

همچنین یک میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ارزش افزوده به روستای وربر اختصاص یافت تا در تأمین بخشی از نیاز‌های عمرانی این روستا هزینه شود.

این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات روستاییان و پیگیری مطالبات آنان با حضور مسئولان شهرستانی انجام شد.