به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب، گفت: از اول آبان‌ماه سالجاری امکان دریافت ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به قیمت هر لیتر ۱۰ هزار تومان از طریق کارت‌های سوخت شخصی خودرو‌ها در جنوب آذربایجان غربی فراهم شده است.

رحمت حاجی زاده افزود: هم‌زمان با اجرای این طرح، کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها غیرفعال و جمع آوری می‌شوند؛ از این رو شهروندان عزیز هنگام مراجعه به جایگاه‌ها کارت سوخت شخصی خود را حتما بهمراه داشته باشند.