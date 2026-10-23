به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، با اشاره به عملکرد نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز گفت: ایران باید هزینه این محاصره را برای آمریکا بالا ببرد تا او بفهمد که این حصار، شدیدتر از ایران به ضرر آمریکا، اروپا و اقتصاد جهانی است.

آیت الله عاملی با اشاره به گزینه‌های پیش روی آمریکا گفت: گزینه اول، قابل دوام نیست و حمله نظامی نیز، احتمال موفقیت ندارد؛ اما گزینه سوم، خضوع و تسلیم در برابر شروط ایران است و دیر یا زود آمریکا به همین نقطه خواهد رسید.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با تأکید بر اینکه اقدامات ایران در تنگه هرمز ماهیت دفاعی دارد افزود: محاصره باید شکسته شود و ایران در این باب، از هر اهرمی که استفاده کند، کاملاً مشروع است، چون عنوان دفاع دارد.

خطیب نمازجمعه اردبیل با اشاره به پیامد‌های اقتصادی تحولات تنگه هرمز گفت: ایران با اهرم تنگه هرمز، این هفته، قدرت خود را نشان داد و اوضاع همه کشور‌های اروپایی و هند به هم ریخت؛ همه اینها، نتیجه حماقت ترامپ است؛ او حمله به ایران را دست کم گرفته بود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تأکید بر اینکه عامل اصلی گرانی فقط دلار نیست گفت: یک عده کارخانه‌دار هستند، آنها از جنگ و از حباب ارزی سوءاستفاده می‌کنند و قیمت تولیدات خود را گاهی در هر ماه یا هر هفته بالا می‌برند، ولی باید بدانند خداوند، انتقام مردم مظلوم را از آن‌ها می‌گیرد.