امام جمعه شفت، در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی مردم و مسئولان در مقابل دشمنان تأکید کرد.

ضرورت حفظ وحدت و همدلی مردم و مسئولان در مقابل دشمنان

ضرورت حفظ وحدت و همدلی مردم و مسئولان در مقابل دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد حکیمی گیلانی، با انتقاد از رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال کشور‌های منطقه گفت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خوی درندگی و تجاوز به کشور‌ها را دارند.

وی همچنین بر آمادگی کامل کشورمان در مقابله با هرگونه تجاوز دشمنان تأکید کرد.

امام جمعه شفت وحدت و همدلی را از ضرورت‌های مهم جامعه دانست و تصریح کرد: یکی از راه‌های تقویت وحدت، گفت‌وگوی شفاف مسئولان با مردم است؛ چرا که مردم باید در جریان مسائل و تصمیمات قرار بگیرند.

حجت‌الاسلام حکیمی گیلانی در بخش دیگری از سخنان خود، از خدمات ارزشمند قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در شهرستان شفت قدردانی کرد و خواستار اختصاص اعتبارات لازم از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از جمله تکمیل مصلی، پل بداب، محورملاسرا – شفت – احمدسرگوراب و جاده رشت به جیرده شد.

وی در پایان بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مطالبات مردم و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی منطقه تأکید کرد.