امام جمعه آبادان گفت: سطح آگاهی سیاسی مردم نسبت به دوران پیش از جنگ افزایش یافته و آمریکا اکنون با چالش‌های جدی روبه رو شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی امام جمعه آبادان در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به شرایط منطقه و تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی سوم گفت: آمریکا در حال اعزام واسطه هاست، اما موضع ملت ایران روشن است.

او با بیان اینکه آثار مقاومت ملت ایران در جهان شگفتی آفریده است افزود: دشمنان برای زمین زدن ملت ایران تلاش می‌کنند، اما اکنون خودشان با آشفتگی‌های زیادی مواجه شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی ادامه داد: این مسیر تازه آغاز شده و جهان استکبار باید خود را برای رسوایی بیشتر آماده کند، ملت ایران نیز باید همچنان در صحنه حضور داشته باشد، زیرا لحظه به لحظه به پیروزی نهایی نزدیک می‌شویم.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ حضور مردم در صحنه و خیابان گفت: نباید از این حضور غفلت کنیم و سنگر‌های خیابان و میدان را خالی بگذاریم، زیرا دشمن در انتظار خالی شدن میدان است.

امام جمعه آبادان در ادامه با اشاره به سالروز شهادت سید مصطفی خمینی فرزند امام خمینی (ره) گفت: امام برای راهی که انتخاب کرده بود سختی‌ها و مشقت‌های زیادی را تحمل کرد.

وی افزود: آمریکا در آن دوران در کشور جنایت می‌کرد و مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت، اما مواضع امام خمینی (ره) در برابر این وضعیت با واکنش رژیم پهلوی مواجه شد و سرانجام ایشان را به نجف تبعید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی ادامه داد: با وجود تبعید امام خمینی (ره) همچنان برای رژیم پهلوی خطری بزرگ به شمار می‌رفت و این رژیم با به شهادت رساندن فرزند ایشان تلاش کرد مسیر مبارزه را تحت تاثیر قرار دهد.

امام جمعه آبادان با اشاره به شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این بانوی بزرگوار نخستین فدایی ولایت بود و امروز نیز باید با جهاد تبیین در برابر تلاش دشمنان برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایستادگی کرد.

او با تاکید بر ضرورت حضور مردم در مراسم‌های فاطمیه افزود: نباید برگزاری این مراسم‌ها موجب غفلت از حضور در صحنه شود، زیرا دشمن در انتظار خالی شدن میدان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی با اشاره به سفر وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به منطقه گفت: آبادان از ظرفیت‌های مهم گردشگری برخوردار است و باید از این توانمندی برای رونق اقتصادی و رفع مشکل اشتغال استفاده شود.

وی افزود: زیرساخت‌های شهری آبادان با مشکلات زیادی مواجه است و اگر قرار است گردشگری در این شهر رونق بگیرد باید زیرساخت‌های مورد نیاز بهسازی و تقویت شود.

امام جمعه آبادان شبکه فاضلاب را یکی از مشکلات مهم این شهر دانست و گفت: شبکه فاضلاب آبادان ناقص و فرسوده است و باید برای تکمیل و اصلاح آن اقدامات جدی انجام شود.

او با اشاره به هفته سلامت گفت: درمان یکی از ارکان اصلی سلامت جامعه است، اما در این حوزه با چالش‌هایی مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی افزود: گرانی برخی اقلام دارویی موجب شده است دسترسی بخشی از اقشار متوسط جامعه به دارو دشوار شود و تعرفه‌های دندانپزشکی نیز فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند.

اپ با اشاره به وجود چند بیمارستان در آبادان بر ضرورت تجهیز مراکز درمانی و استفاده از پزشکان برای ارتقای سطح خدمات سلامت تاکید کرد.