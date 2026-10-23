امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: دشمنان به دنبال ایجاد اختلافات قومی و مذهبی با بزرگنمایی تفاوت‌ها هستند اما ایران خانه مشترک ما و اسلام، دین مشترک ماست و باید با وحدت چون یک «بُنیان مرصوص» یمقابل دشمن بایستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه اهل‌سنت ارومیه گفت: امروز دشمنان این ملت، از هر قوم و مذهبی، چشم‌شان به اختلافات قومی و مذهبی ما است و آنها می‌خواهند با بزرگ‌نمایی تفاوت‌ها، بین ما شکاف بیندازند، اگر ما به جای تکیه بر مشترکات دینی و ملی، به تفاوت‌های قومی دامن بزنیم، بهترین خدمت را به دشمن کرده‌ایم.



ماموستا مامد کلشی‌نژاد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به تناسب قومی به عنوان یک واقعیت اجتماعی اظهار داشت: علمای جامعه‌شناسی معتقد هستند که انسان‌ها به طور طبیعی به سمت کسانی گرایش دارند که شبیه خودشان هستند و به این پدیده در علم، «همسان‌همسری» یا «همگونی» می‌گویند یعنی افراد تمایل دارند با کسانی ازدواج کنند یا شریک شوند که از نظر زبان، فرهنگ و قومیت به آنها نزدیک باشند.

وی ادامه داد: این یک واقعیت اجتماعی است و نمی‌توان آن را انکار کرد و پژوهش‌های میدانی در ایران نیز نشان می‌دهد که حتی الگو‌های دینداری نیز گاهی تحت تأثیر فضای قومی و فرهنگی شکل می‌گیرد.

امام جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به اینکه قرآن کریم در آیه ۱۳ سوره حجرات، یک قاعده طلایی به بشریت می‌دهد بیان کرد: خداوند می‌فرماید: گرامی‌ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شما است و بنابراین خداوند قومیت و نژاد را عامل برتری نمی‌داند، اما پیش از آن می‌فرماید که ما شما را از اقوام و قبایل مختلف قرار دادیم تا «تعارف» کنید، یعنی یکدیگر را بشناسید.

وی تصریح کرد: پس قومیت، ابزار «شناخت» و نه ابزار «برتری» است و در سنت نبوی (ص) هم وقتی از معیار‌های ازدواج صحبت می‌شود، پیامبر اکرم (ص) چهار چیز را نام می‌برد مانند مال، زیبایی، نسب (که ریشه قومی دارد) و دین، اما در نهایت با تأکید می‌فرماید: «فاظفر بذات الدین»؛ آن که دین‌دار است را برگزین.

ماموستا کلشی‌نژاد گفت: از منظر علوم اجتماعی هم، نظریه‌پردازانی مانند «رادنی استارک» دین را از منظر «انتخاب عقلانی» تحلیل می‌کنند، آنها می‌گویند انسان عاقل، در انتخاب‌های دینی و همسری، به دنبال پاداش‌های بلندمدت است و آرامش، معنا و رستگاری، پاداش‌های بلندمدت هستند و برای رسیدن به اینها، انسان باید با کسی هم‌سو شود که ارزش‌هایش با او هم‌خوانی داشته باشد و به همین دلیل است که مطالعات تجربی نشان می‌دهد همسانی مذهبی، یکی از قوی‌ترین عوامل پایداری ازدواج است.

وی بیان کرد: قومیت مانند «ظرف» و دین مانند «مظروف» است و یک ظرف زیبا و محکم مانند قومیت خوب است، اما اگر داخل آن یعنی دین و اخلاق خراب باشد، آن ظرف چه ارزشی دارد؟ اما اگر مظروف یعنی دین و اخلاق سالم و پاک باشد، حتی اگر ظرف آن کمی متفاوت باشد، باز هم ارزشمند است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: استفاده ابزاری از «تناسب قومی» برای رد یا تأیید یک خواستگار یا شریک کاری، نه تنها مبنای علمی ندارد، بلکه گاهی به تعصبات کور و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود و این همان تعصب جاهلی است که اسلام با آن مبارزه کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رسالت امروز ما که نباید از آن غافل شویم، مسئله «وحدت ملی» است اظهار داشت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از اقوام مختلف مانند ترک، کرد، لر، بلوچ، فارس، ترکمن و عرب تشکیل شده است و این تنوع قومی، نه یک تهدید، بلکه یک نعمت الهی و سرمایه‌ای برای این سرزمین است.



ماموستا کلشی‌نژاد بیان کرد: امروز دشمنان این ملت، از هر قوم و مذهبی، چشم‌شان به اختلافات قومی و مذهبی ما است و آنها می‌خواهند با بزرگ‌نمایی تفاوت‌ها، بین ما شکاف بیندازند، اگر ما به جای تکیه بر مشترکات دینی و ملی، به تفاوت‌های قومی دامن بزنیم، بهترین خدمت را به دشمن کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: همان‌طور که بزرگان دین ما تأکید کرده‌اند، دست خدا با جماعت بوده و تفرقه، بلای امت‌ها بوده و ما اهل سنت و جماعت ارومیه، در کنار برادران شیعه و سایر اقوام، ثابت کرده‌ایم که ایران خانه مشترک ما و اسلام، دین مشترک ما است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه توصیه کرد: بیایید این وحدت را حفظ کنیم، به هم احترام بگذاریم و در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکن، چون یک «بُنیان مرصوص» یعنی ساختمان استوار بایستیم.