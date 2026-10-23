به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان شهردار اردستان در این مراسم گفت: با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان رکورد جهانی انار را در اردستان به ثبت رساند چرا که این شهرستان این ظرفیت را دارد.

معین مهدانیان با بیان اینکه این جشنواره با هدف معرفی هفت گونه انار اردستان، محصولات وابسته و غذا‌های سنتی در ۲۰ غرفه برپا شده است افزود: انار اردستان به‌عنوان یک محصول بومی و ارزشمند، قابلیت تبدیل شدن به نماد اقتصادی منطقه، کشور و حتی جهان را دارد.

مدیرکل شهری و روستایی استانداری اصفهان نیز در این مراسم گفت: امسال بیش از ۴۰۰ رویداد در ۱۱۴ شهر در سطح استان اصفهان برگزار می‌شود که یکی از آنها جشنواره انار اردستان است.

مسعود منتظری افزود: غذا‌هایی که توسط مردم اردستان با انار تهیه می‌شود بزودی ثبت ملی خواهد شد.

۲۴۰ هکتار از باغ‌های شهرستان اردستان به کشت انار اختصاص دارد که پیش بینی می‌شود در هر هکتار ۱۵ تا ۲۰ تن انار برداشت شود.