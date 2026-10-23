رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس، از پیش‌بینی رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی مناطق استان از امروز جمعه اول آبان ماه تا سه‌شنبه هفته جاری، پنجم آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد علیزاده با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا بیان کرد: امروز جمعه اول آبان ماه در نیمه شرقی و برخی نقاط مرکزی استان و فردا شنبه دوم آبان ماه در مناطق شمالی و شرقی فارس، از ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: در ساعات بعدازظهر یکشنبه سوم آبان ماه در نوار شرقی، به‌ویژه جنوب شرق استان، دوشنبه چهارم آبان در نیمه جنوبی و سه‌شنبه پنجم آبان در مناطق شرقی و جنوبی فارس نیز احتمال وقوع رگبار پراکنده وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس ادامه داد: در چند روز آینده، در نیمه شمالی استان گاهی افزایش وزش باد رخ خواهد داد.

علیزاده درباره وضعیت دمایی استان فارس نیز گفت: دمای کمینه شبانه، به‌ویژه در مناطق سردسیر شمالی فارس، به‌تدریج کاهش می‌یابد.