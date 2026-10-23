امام جمعه بندر کیاشهر در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با اشاره به وضعیت فعلی کشور، بر لزوم حفظ آرامش اجتماعی و رسیدن به بازدارندگی حداکثری در مقابل دشمنان تأکید کرد.

لزوم حفظ آرامش اجتماعی و رسیدن به بازدارندگی حداکثری در مقابل دشمنان

لزوم حفظ آرامش اجتماعی و رسیدن به بازدارندگی حداکثری در مقابل دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرت امیدی گیلانی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد فضای متلاطم در جامعه گفت: استکبار در برخورد با نظام اسلامی به استیصال رسیده است.

وی افزود: اگر دشمن دست به اقدام نظامی بزند، پیروزی ایران بسیار زودتر محقق خواهد شد، زیرا جنگ آینده، تهاجمی‌تر، خلاقانه‌تر و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود و عملیات پیش‌دستانه ایران، پاسخ هرگونه اقدام جدید دشمن خواهد بود.