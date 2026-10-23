نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی در خطبه‌های نماز امروز، وحدت و توان اقتصادی را لازمه پیشرفت کشور عنوان کرد.

وحدت و توان اقتصادی، لازمه پیشرفت کشور

وحدت و توان اقتصادی، لازمه پیشرفت کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان در خطبه‌های نماز جمعه شهر اراک با اشاره به حضور پرشور مردم در رزمایش بزرگ جان‌فدا گفت: ایران سرزمین مردان بزرگ است و دشمنان باید بدانند در این سرزمین جایی ندارند.

آیت‌الله دری نجف آبادی افزود: این برنامه حماسی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم افتخاری برای استان است.

او با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان ابراز داشت: ملت ایران باید با بصیرت و آمادگی، در برابر دسیسه‌های دشمن ایستادگی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت توان اقتصادی و آمادگی در حوزه صادرات گفت: با مدیریت صحیح منابع بانکی و جلوگیری از هدررفت آنها می‌توان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد و استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند، نقش مؤثری در این زمینه دارد.

آیت‌الله دری نجف آبادی بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در همه عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد.