گردان بسیج عشایر ایل قجر ایلام در مراسمی، وفاداری خود به آرمان‌های امام شهید را اعلام کرد و آمادگی خویش را برای جان‌فدایی در راه ایران اسلامی نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این مراسم با حضور جمعی از عشایر ایل قجر و مسئولان استان ایلام در فضایی سرشار از همدلی برگزار شد و در آن، حاضران بار دیگر پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با اشاره به نقش تاریخی عشایر در دفاع از کشور، آمادگی خود را برای همراهی با نیرو‌های مسلح و جان‌فدایی در راه ایران اسلامی اعلام کردند.