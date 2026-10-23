معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت بوشهر از اتصال سامانه «یکتا» به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای سیاست‌های دولت برای هوشمندسازی تجارت خارجی و تسهیل فرآیند صادرات خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ابوالقاسم محمدزاده افزود: این اقدام با هدف ایجاد یک رویه واحد در شناسایی، رهگیری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی انجام می‌شود. بر اساس این شیوه‌نامه، تمامی محصولات کشاورزی باید از طریق سامانه یکتا (yekta.maj.ir) ثبت شده و دارای شناسه اختصاصی یا همان کد QR باشند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اهمیت موضوع بیان کرد: در این نظام جدید، شناسه اختصاصی (QR) صادر شده از سامانه یکتا، به عنوان تاییدیه نهایی شناسایی و رهگیری محصول در فرآیند صادرات شناخته خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است این شناسه را به عنوان مبنای اصلی برای انجام تمامی اقدامات و تشریفات مربوط به ورود و خروج کالا در حوزه محصولات کشاورزی پذیرش کند.

محمدزاده تصریح کرد: این تصمیم که بر اساس بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن اتخاذ شده است، چندین هدف راهبردای شامل تسهیل فرآیند صادرات از طریق ایجاد یک مسیر یکپارچه بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک، رهگیری دقیق محصولات امکان (ردیابی محصولات از مزرعه تا مقصد صادراتی)، جلوگیری از قاچاق و تقلب با استفاده از فناوری شناسه اختصاصی که با استفاده از آن امکان ورود کالا‌های غیرمجاز یا تقلبی به شبکه صادراتی به شدت کاهش می‌یابد و شفافیت در زنجیره تأمین (ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از محصولات کشاورزی صادراتی) را دنبال می‌کند.