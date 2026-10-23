در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر‌های مختلف کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و تقویت روحیه مقاومت تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت الاسلام افشار امام جمعه چرام گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و فرهنگ حسینی، در برابر تهدید‌ها ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عملیات روانی دشمن، مسیر تصمیم‌گیری و اراده ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

حجت الاسلام زارعی پور امام جمعه پاتاوه هم گفت: بزرگ‌نمایی قدرت دشمن، انتشار اخبار هراس‌انگیز و تکرار سناریو‌های شکست، می‌تواند به ابزار جنگ روانی تبدیل شود و حتی افرادی ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار گیرند، ازاین رو مؤمنان باید با حفظ هوشیاری، پرهیز از شایعه‌پراکنی تقویت اعتماد عمومی و تکیه بر ایمان و عقلانیت، در برابر این فضاسازی‌ها ایستادگی کنند.

حجت‌الاسلام راوند امام جمعه دیشموک هم گفت: دشمن از طریق ابزار نظامی و رسانه‌ای به دنبال تزریق ناامیدی در جامعه ایران است؛ اما با جهاد تبیینی که طی ۸ ماه گذشته استمرار داشته، مردم همیشه در صحنه حضور یافته و حتی از مسئولان جلوتر بوده‌اند که باید قدردان این ملت بود.

حجت‌الاسلام بهادری امام جمعه سرفاریاب هم گفت: بسته شناختی و روانی دشمن با هدف تفرقه‌افکنی، ایجاد شکاف اجتماعی و فروپاشی انسجام و تاب آوری ملی طراحی شده است و در برابر چنین راهبردی، هوشیاری و حفظ وحدت ملی ضرورتی اساسی دارد.