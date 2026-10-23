مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از صادرات بیش از ۶ هزار تن خرما از این شهرستان به کشور‌های هند، پاکستان، امارات و افغانستان در مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سجاد قناعتیان جمعه اول آبان ماه با بیان اینکه محموله‌های صادراتی خرما شامل ارقام زاهدی، شاهانی، مضافتی و کلوته بوده است، گفت: این محصولات پس از تأیید کارشناس بهداشت قرنطینه گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم، از طریق گمرک این شهرستان و سایر گمرک‌های مرزی کشور به کشور‌های مقصد ارسال شده‌اند.

او افزود: چابهار، ریمدان، میلک، میرجاوه، بندرلنگه و بندر شهید رجایی از جمله گمرک‌های مرزی مورد استفاده برای ارسال محموله‌های خرمای جهرم به کشور‌های مقصد بوده‌اند.

قناعتیان با اشاره به جایگاه خرما در تولیدات باغی شهرستان جهرم بیان کرد: تنوع ارقام خرما و ظرفیت تولید این محصول در شهرستان، فرصت مناسبی برای حضور در بازار‌های صادراتی فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم ادامه داد: استمرار صادرات می‌تواند به معرفی بهتر خرمای جهرم و گسترش و تنوع بازار‌های فروش این محصول در سطح جهانی کمک کند.

او در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات قرنطینه و بهداشت گیاهی در فرایند صادرات محصولات کشاورزی گفت: بررسی و تأیید محموله‌ها از سوی کارشناس مربوطه، نقش مهمی در رعایت ضوابط صادراتی و فراهم شدن زمینه ارسال محصولات به بازار‌های هدف دارد.