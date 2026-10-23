ساختمان الحاقی و کارگاهی هنرستان دخترانه تهذیب مهرشهر با زیربنای ۷۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال، با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، این ساختمان با عنوان «حضرت مهدی(عج)» در دو طبقه احداث شده و شامل دو کلاس درس، دو اتاق اداری و چهار کارگاه آموزشی است. این مجموعه با یاد فرشته‌های میناب افتتاح شد تا بخشی از نیازهای آموزشی هنرستان دخترانه تهذیب مهرشهر تأمین شود.

شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز هم در این مراسم با تأکید بر نقش فضاهای آموزشی استاندارد در ارتقای کیفیت یادگیری گفت: فراهم‌کردن محیط‌های آموزشی مجهز و متناسب با نیاز دانش‌آموزان، زمینه بهبود فرایند آموزش و افزایش کیفیت یادگیری را فراهم می‌کند.

وی با قدردانی از مجموعه نوسازی مدارس و خیران مشارکت‌کننده در اجرای طرح‌های آموزشی افزود: همراهی خیران در توسعه فضاهای آموزشی، نقش مهمی در بهبود سرانه آموزشی و افزایش امکانات موردنیاز دانش‌آموزان دارد.

حسین انواری، عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور نیز با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی، بر ضرورت پیوند میان تحصیل و یادگیری مهارت‌های کاربردی تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان هنرستانی باید در کنار آموزش‌های نظری، مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را فرا بگیرند تا پس از فارغ‌التحصیلی آمادگی بیشتری برای اشتغال داشته باشند.

مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، نیز با اشاره به روند توسعه فضاهای آموزشی در کشور اظهار داشت: در مهر امسال بیش از ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه در کشور به بهره‌برداری رسید و بیش از ۲۰ پروژه آموزشی نیز در استان البرز افتتاح شد.

وی با اشاره به جایگاه استان البرز در برنامه توسعه فضاهای آموزشی، گسترش کارگاه‌های تخصصی و هنرستان‌ها را از محورهای مهم این برنامه دانست و از صنایع، معادن و دستگاه‌های برخوردار از ظرفیت مسئولیت اجتماعی خواست در تأمین و توسعه زیرساخت‌های آموزشی مشارکت بیشتری داشته باشند.

بهره‌برداری از ساختمان جدید هنرستان تهذیب مهرشهر، علاوه بر افزایش فضای آموزشی، امکان توسعه آموزش‌های عملی و مهارتی را فراهم می‌کند و می‌تواند در ارتقای امکانات تحصیلی دانش‌آموزان این هنرستان مؤثر باشد.