پیکر مرحوم سید احمد موسوی، پدر مجاهد و انقلابی امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، پس از ظهر امروز با حضور اقشار مختلف مردم در قم تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر سید احمد موسوی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری از مسجد زین‌العابدین (ع) واقع در چهارراه سجادیه آغاز شد و پیکر آن مرحوم پس از تشییع بر دوش مردم قدرشناس و ولایت‌مدار قم، جهت تدفین به گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر (ع) منتقل شد.

مرحوم سید احمد موسوی، از مبارزان انقلابی پیش از انقلاب در سن ۹۲ سالگی دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. وی در طول عمر با‌برکت خود فرزند برومندی همچون امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی را تربیت کرد که منشا خدمات درخشان در نیرو‌های مسلح بود.

امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس شهید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و متولد شهر مقدس قم، در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبری، در کنار رهبر شهید انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.