سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از احیاء آبشخور حیوانات منطقه حفاظت‌شده ورجین خبر داد و از دوستداران طبیعت خواست، از ماهیگیری در دریاچه سد لتیان و غذا دادن به حیواناتی که به مناطق مسکونی و بزرگراه ها نزدیک می شوند، خودداری کنند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا کرمی با تاکید بر اینکه خوشبختانه هیچ گونه علائم و شواهدی از بروز بیماری و تلف شدن حیوانات در مناطق حفاظت شده و پارک های ملی منطقه مشاهده نشده است، از وصل مجدد لوله انتقال آب یکی از آبشخور‌های منطقه حفاظت‌شده ورجین خبر داد و گفت: محیط‌بانان در جریان گشت و پایش ارتفاعات منطقه متوجه قطع شدن لوله انتقال آب یکی از آبشخور‌هایی شدند که پیش‌تر با تلاش محیط‌بانان برای تأمین آب حیات‌وحش ایجاد شده بود.

او افزود: با اقدام محیط‌بانان، لوله انتقال آب دوباره وصل شد و آبشخور منطقه مجدداً از آب برخوردار شد.

کرمی با اشاره به تداوم گشت و پایش ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده ورجین در طول هفته گفت: این گشت‌ها با هدف بررسی وضعیت حیات‌وحش، پایش منابع آبی و آبشخور‌ها و پیشگیری از تخلفات شکار و صید انجام می‌شود.

ممنوعیت چرای دام و ماهیگیری

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات، جلوگیری از چرای غیرمجاز دام را از دیگر اهداف این گشت‌ها برشمرد و بر اهمیت پایش مستمر زیستگاه‌ها و حفاظت از منابع آب مورد نیاز حیات‌وحش تأکید کرد.

کرمی در ادامه بر ممنوعیت ماهیگیری در دریاچه سد لتیان تاکید کرد و با بیان اینکه این ممنوعیت با هدف جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و آسیب به محیط زیست منطقه اعمال شده افزود: اخیرا در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره در محدوده سد لتیان، چند صیاد غیرمجاز شناسایی و از ادامه تخلف آنان جلوگیری شد.

او افزود: بر اساس مقررات، در این موارد ادوات صید ضبط و تحویل مراجع قانونی می شود.

به حیوانات وحشی چیپس و ساندویچ ندهید!

کرمی همچنین اقدام برخی از شهروندان در توقف در حاشیه بزرگراه به منظور تماشای گله گرازهای نزدیک شده به اتوبان را رفتاری مغایر با طبیعت دوستی و علاقه به حیات وحش خواند و گفت: طبیعی است که گرازها در جستجوی غذا به آن نقطه آمده اند و خوراکی های برخی از شهروندان باعث توقف آنها شده است، اما این کار به هیچ وجه سازگار با حیات وحش و نشانه دوست داشتن و دلسوزی برای حیوانات نیست و بی تردید آسیب زا خواهد بود.

او اضافه کرد: استمرار این وضعیت باعث خو گرفتن حیوانات به این وضع شده و دیر یا زود ممکن است بر اثر ورود یکی از حیوانات به بزرگراه شاهد بروز حوادث خطرناکی باشیم.