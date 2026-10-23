در جریان سفر رئیس سازمان صداوسیما به استان مرکزی، نشست راهبردی و صمیمی با آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این دیدار، بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص، برنامه‌ریزی راهبردی کلان، تدوین گنجینه معارف و افتخارات استانی برای عرضه در سطح بین‌المللی و نقش‌آفرینی مؤثر رسانه ملی در تقابل با هجمه‌های رسانه‌ای استکبار تأکید شد.

پیمان جبلی در این دیدار با اشاره به برگزاری یازدهمین رویداد ملی «ایران‌جان» در استان مرکزی گفت: این رویداد با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های ملی، استانی و برون‌مرزی، زمینه معرفی توانمندی‌ها، مفاخر، فرصت‌ها و چالش‌های استان‌ها را فراهم کرده و گامی درراستای توزیع عادلانه توجه رسانه‌ای به مناطق مختلف کشور است.

وی با بیان اینکه روستا‌ها و شهر‌های مختلف در سال‌های گذشته سهم کافی از توجه رسانه‌ای نداشتند، گفت: اجرای این برنامه پس از وقفه‌ای که به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲روزه ایجاد شد، از سر گرفته شده است و پس از رویداد ملی، معرفی شهرستان‌ها در قالب برنامه‌های یک‌هفته‌ای در استان‌ها تداوم می‌یابد.

رئیس رسانه ملی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و رهنمود‌های نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و همراهی مدیریت استان، شرایط دشوار سال‌های اخیر و مواجهه کشور با بحران‌ها را موجب افزایش تجربه حرفه‌ای رسانه ملی در مدیریت بحران و ارتقای آمادگی نیرو‌های رسانه‌ای ارزیابی کرد.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، امام جمعه اراک نیز در این دیدار با تمجید از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر سنگرداران عرصه آگاهی و اطلاع‌رسانی، گفت: آنچه در این مسیر پرفراز و نشیب اصالت دارد، مجاهدت خالصانه در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، خدمت صادقانه به جامعه اسلامی و صیانت از آرمان‌های بلند شهدای گران‌قدر و معمار کبیر انقلاب اسلامی است؛ چراکه کار فرهنگی و رسانه‌ایِ برخاسته از اخلاص، ماندگار و اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سترگ فرهنگی، تاریخی و صنعتی استان‌ها تصریح کرد: استان مرکزی به‌عنوان مهد مفاخر، علما و شهدای والامقام و یکی از ارکان صنعتی کشور، گنجینه‌ای بی‌بدیل از افتخارات را در خود جای داده است.

لازم است مجموعه‌ای منسجم از این تجربیات و توانمندی‌ها تدوین شود تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های داخلی، با قابلیت ترجمه به زبان‌های زنده دنیا، در پهنه بین‌المللی نیز طنین‌انداز شود.

امام جمعه اراک، رسانه ملی را بازوی قدرتمند نظام در صیانت از وحدت ملی و انسجام اسلامی دانست و افزود: صداوسیما از یک‌سو باید با رصد هوشمندانه نیاز‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه، پاسخی درخور به مطالبات مردم بدهد و از سوی دیگر، در عرصه جنگ نرم و بین‌المللی، با تولید محتوای فاخر، واقعیت‌های انقلاب اسلامی را تبیین کرده و دروغ‌پردازی‌های نظام سلطه را خنثی سازد.

وی سرمایه انسانی کارآمد و متخصص را مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت سازمان برشمرد و خواستار مشارکت دولت، مجلس و دانشگاه‌ها در تربیت نیرو‌های تراز برای رسانه ملی شد.