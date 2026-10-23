امام جمعه خرم آباد گفت: اعتماد به حسن نیت سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی راه به جایی نمی‌برد و مسئولان باید با هوشیاری و اقتدار در برابر این دشمنان ایستادگی کنند.

حسن نیت سیاسی با آمریکا و رژیم صهیونیستی راه به جایی نمی‌برد

حسن نیت سیاسی با آمریکا و رژیم صهیونیستی راه به جایی نمی‌برد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خرم‌آباد در مصلی الغدیر با اشاره به مواضع تهدیدآمیز مقام‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی علیه ایران از وزارت امور خارجه خواست در برابر این مواضع پاسخی قاطع و متناسب با اقتدار نیرو‌های مسلح ارائه کند.

وی به تجربه مذاکرات گذشته و عمل‌نکردن آمریکا به تعهدات خود اشاره کرد و افزود: مبنا قرار دادن حسن نیت سیاسی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای جز پشیمانی ندارد و دستگاه دیپلماسی باید با اقتدار و قاطعیت از حقوق ملت ایران دفاع کند.

خطیب جمعه خرم آباد گفت: برخورد منفعلانه بر زیاده‌خواهی طرف مقابل می‌افزاید بنابراین ایران باید پیش از آنکه کشور‌های منطقه مطالبه خسارت کنند، حقوق خود را برای خسارت‌های جانی و مالی مطالبه کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با تاکید بر اینکه هر گونه عقب‌نشینی کلامی و نشان دادن ضعف زمینه پشیمانی را فراهم می‌کند، افزود: همه ارکان باید هم‌تراز با نیرو‌های مسلح شجاع و مقتدر کشور با مواضع قاطع و اقدامات بازدارنده از منافع ملی دفاع کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت نامطلوب خیابان‌ها و کوچه‌های خرم‌آباد گفت: مردم این شهر از ناهمواری معابر اصلی و فرعی و نابسامانی خیابان‌ها در نقاط مختلف رنج می‌برند و هنوز هم پس از گذشت چندین سال وضعیت معابر بهبود نیافته است.

امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این موضوع بار‌ها در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شده است خواستار ورود جدی‌تر سازمان بازرسی و تعیین زمان مشخص برای رفع این مشکل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه با قدردانی از روحیه وطن‌دوستی شهروندان استان گفت: مردم در شهر‌ها و روستا‌های لرستان خدمات عمرانی و سازندگی را می‌بینند و با وجود اینکه سرعت اجرای برخی طرح‌ها متفاوت است قدردان تلاش‌های انجام شده هستند.

وی با تاکید بر ضرورت رفع ضعف‌ها و کم‌کاری‌ها افزود: وجود برخی مشکلات و عملکرد نامطلوب بعضی افراد نباید موجب نادیده گرفتن مجموعه خدمات و دستاورد‌های کشور شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین با تبریک قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران، این موفقیت را به کشتی‌گیران، مربیان، مدیران ورزشی و ملت ایران تبریک گفت و اظهار کرد: به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی و نواخته شدن سرود ملی ایران در خاک آمریکا در شرایطی که دشمنان به دنبال تضعیف کشور هستند مایه افتخار و شکرگزاری است.

وی همچنین با اشاره به مدال‌آوری پنج ورزشکار لرستانی در مسابقات پاراآسیایی از کسب نشان‌های طلا، نقره و برنز توسط این ورزشکاران قدردانی کرد و خواستار حمایت مسئولان از مدال‌آوران و استعداد‌های ورزشی استان در رشته‌های مختلف شد.

ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، سالروز تصویب قانون کاپیتولاسیون و گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله سید مصطفی خمینی فرزند امام راحل (ره) نیز از دیگر مواردی بود که نماینده ولی فقیه در لرستان به آنها پرداخت.