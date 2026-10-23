به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا رشت، در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان رشت به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت این رویداد مهم، به تبیین نقش و جایگاه بی‌بدیل این نهاد انقلابی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، با اشاره به درایت و دوراندیشی امام راحل (ره) و رهبر شهید در تأسیس این شجره طیبه تأکید کرد: تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، موجب ایجاد ارتشی مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار شد که امروز به عنوان دژی استوار از آرمان‌های نظام اسلامی حراست می‌کند.

وی با مقایسه ارتش وابسته به خارج در دوران طاغوت و ارتش باایمان و شجاع پس از انقلاب اسلامی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تقدیم هزاران شهید سرافراز در جنگ‌های تحمیلی ۸ ساله، ۱۲ روزه و چهل روزه به وطن ثابت کرد که در دفاع از کیان اسلامی از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کند.

رئیس عقیدتی سیاسی نداجا رشت در ادامه به تشریح فعالیت‌های این نهاد پرداخت و با تأکید بر اهمیت کار عقیدتی سیاسی در موضوعات فرهنگی، قرآنی و هنری در بین خانواده‌ها، کارکنان و هنرآموزان تصریح کرد: پرورش قاریان و حافظان قرآنی در کنار آموزش‌های تخصصی، نماد بارز پیوند عمیق بدنه ارتش با کلام نورانی وحی است که به ارتقای معنویت و بصیرت کمک شایانی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتدار ارتش و نیرو‌های مسلح را مرهون اتکا به قدرت لایزال الهی دانست و با تأکید بر آمادگی و تاب‌آوری بالا گفت: با اتکا به نصرت الهی، پیروزی نزدیک و رسیدن به قله فتح در جبهه‌های مقاومت و پیروزی بر دشمن استکباری آمریکایی و صهیونیستی قطعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین با محکوم کردن جنایات استکبار، به اشاره به جنایات نیرو‌های تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در جنایت ناو دنا و همچنین فجایع دردناکی، چون مدرسه شجره طیبه و ورزشگاه لامرد پرداخت و یادآور شد: خون پاک شهدا، رسواگر خوی ددمنشانه و تروریستی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن است و ملت و نیرو‌های مسلح ایران اسلامی تا انتقام کامل، در کنار جبهه مقاومت خواهند ایستاد.