

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (جمعه) از ساعت ۱۶:۴۵ تیم فوتبال استقلال میهمان چادرملو اردکان خواهد بود.

پیش از آغاز این بازی ترکیب آبی‌پوشان برای این مصاف نیز به شرح زیر اعلام شد:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، ابوالفضل زمانی، روزبه چشمی، جلال‌الدین ماشاریپوف، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان