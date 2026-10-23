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ترکیب تیم فوتبال استقلال برای مصاف هفته دهم لیگ برتر فوتبال مقابل چادرملو اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابتهای هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (جمعه) از ساعت ۱۶:۴۵ تیم فوتبال استقلال میهمان چادرملو اردکان خواهد بود.
پیش از آغاز این بازی ترکیب آبیپوشان برای این مصاف نیز به شرح زیر اعلام شد:
حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، ابوالفضل زمانی، روزبه چشمی، جلالالدین ماشاریپوف، اسماعیل قلیزاده، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان