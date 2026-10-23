به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این واحد تولیدی در روستای سلطان‌آباد رزن است؛ بیش از ۷۵ هزار بوته رز پیوندی، در این گلخانه به روش هیدروپونیک کشت می‌شود؛ ظرفیتی تازه برای توسعه تولید گل در منطقه است.

تأمین نیاز بازار داخلی، هدف نخست این مجموعه است؛ اما حالا، با تکیه بر کیفیت و تنوع محصولات، چشم‌انداز صادرات هم پیش روی تولیدکننده قرار دارد.



از هرس و نگهداری تا برداشت و بسته‌بندی، کارگران در مراحل مختلف تولید فعالیت می‌کنند؛ فرایندی که در کنار پرورش گل، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کرده است.

کیفیت و تنوع گل‌های تولیدی، زمینه تعامل این مجموعه با پرورش‌دهندگان گل در شهرستان محلات استان مرکزی را نیز فراهم کرده است.

هم اکنون ۴۳ هکتار گلخانه در شهرستان رزن فعال است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه گسترش کشت گیاهان زینتی و افزایش تولید را فراهم کند.

توسعه گلخانه‌های زینتی در رزن، حالا در کنار اشتغال‌زایی و تقویت تولید، چشم‌انداز حضور در بازار‌های صادراتی را هم پیش روی این شهرستان قرار داده است؛ مسیری که می‌تواند از یک غنچه آغاز شود و به شکوفایی اقتصاد منطقه برسد.