امام جمعه نظرآباد با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مطالبات شهروندان در برنامه‌های مدیریت شهری، توسعه زیرساخت‌ها، پیگیری طرح فاضلاب و هزینه‌کرد هدفمند منابع شهرداری را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریت جدید این شهر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام حسینی در خطبه‌های نماز جمعه نظرآباد با اشاره به انتخاب شهردار جدید، بر ضرورت ثبات مدیریتی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و تسریع در رفع مشکلات انباشته‌شده شهر تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری باید با برنامه‌ریزی دقیق و رویکردی جهادی، خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار دهد.

وی با بیان اینکه تغییرات مکرر مدیریتی می‌تواند روند اجرای برنامه‌های شهری را با اختلال مواجه کند، افزود: منابع شهرداری باید به‌جای تمرکز بر طرح‌های صرفاً نمادین و تزئینی، برای رفع نیازهای اساسی شهروندان و توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه پیگیری موضوع فاضلاب شهری، هزینه شود.

امام جمعه نظرآباد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال وقوع جنگ، بر ضرورت حفظ آرامش جامعه و پرهیز از تأثیرپذیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: مردم ضمن حفظ هوشیاری و آمادگی، باید از انتشار اخبار تأییدنشده و دامن‌زدن به نگرانی‌های بی‌پایه خودداری کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، تقویت روحیه امید و اعتماد عمومی را ضروری دانست و با استناد به آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران، بر اهمیت ایمان، توکل و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کرد.

وی همچنین جنگ رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد ترس و اختلاف در جامعه را از محورهای فضاسازی دشمن برشمرد و خواستار دقت مردم در ارزیابی اخبار و پرهیز از بازنشر مطالب تأییدنشده شد.

امام جمعه نظرآباد در ادامه، موفقیت کشتی‌گیران جوان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی را عامل تقویت خودباوری ملی دانست و بر ضرورت حمایت از استعدادهای جوان و توجه به ظرفیت‌های نسل جدید تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای نیز پیگیری حقوق کشور، مطالبه غرامت خسارت‌های واردشده و توجه به اهمیت راهبردی تنگه هرمز را ضروری دانست و وحدت و همبستگی مردم و مسئولان را از مؤلفه‌های اقتدار ملی برشمرد.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان، با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، علو درجات امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم و رفع مشکلات جامعه تأکید کرد.