فرمانده سپاه نینوای گلستان فعالیت رسانه‌ملی در کل کشور و به ویژه صداوسیمای گلستان در پهنه استان را، جهادی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نشست برنامه‌سازان صداوسیمای گلستان با فرمانده سپاه نینوای استان در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۴هزار شهید استان برگزار شد.

سردار سیدموسی حسینی در این برنامه گفت: از مرکز استان تا مناطق مرزی، مجدانه، رسالت رسانه‌ای خود را انجام می‌دهند.

سردار حسینی گفت: کنگره شهدا، یک فرصت برای معرفی استان، ظرفیت‌ها و استعدادهاست و باید از آن بهره برد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان بر ثبت، پوشش و انعکاس هنرمندانه پیش اجلاسیه‌ها، فضاسازی‌ها در استان، و ویژه‌برنامه‌های دومین کنگره ملی ۴هزار شهید استان، تاکید کرد.