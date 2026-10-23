روز گذشته جاری شدن سیلاب در برخی محلات حاشیه‌ای سنندج، ضرورت آمادگی شهرداری و ارگان‌های ذیربط برای مقابله با سیلاب و بارندگی‌های شدید پیش رو را بار دیگر مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،جاری شدن سیلاب در برخی از محلات حاشیه‌ای سنندج، بار دیگر بحث آمادگی زیرساخت‌های شهری در برابر حوادث ناشی از بارندگی‌های شدید را به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تبدیل کرده است.

با توجه به احتمال تداوم بارش‌های جوی در روز‌های آینده، پرسش‌های جدی در میان شهروندان و کارشناسان مطرح است: شهرداری سنندج چه اقدامات عملیاتی برای مدیریت رواناب‌های سطحی و کاهش خطر سیلاب در این مناطق انجام داده است؟