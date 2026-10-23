

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی پایان روز پنجم به این شرح است:

۱- چین ۲۰۴ طلا ۱۱۵ نقره ۱۰۸ برنز

۲- ژاپن ۶۴، ۶۰، ۶۱،

۳- ازبکستان ۴۵، ۴۹، ۵۱،

۴- هند ۲۹، ۳۵، ۴۸،

۵- کره جنوبی ۲۸، ۳۵، ۳۳،

۶-ایران ۲۶، ۳۶، ۴۰،

۷- تایلند ۱۸، ۳۹، ۶۳،

۸- قزاقستان ۱۴، ۲۰، ۳۷

- تا کنون ۳۳ کشور مدال گرفتند.

برای ایران در رشته تکواندو و در وزن ۴۷- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ زنان آیلار جامی و وزن ۷۰- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ امیر محمد حقی و وزن ۸۰- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ علیرضا بخت و در وزن ۸۰+ کیلوگرم کلاس کی ۴۴ حامد حق شناس / در شنا و در ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰، ۱۰۰ متر قورباغه کلاس اس بی ۹ سینا ضیغمی نژاد و در ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس S۹ ابوالفضل ظریف‌پور / در دوومیدانی و در پرتاب نیزه اف ۵۲، ۵۳ و ۵۴ الهام صالحی، علیرضا زارع در دو ۱۰۰ متر کلاس تی ۳۵ و دو ۲۰۰ متر کلاس تی ۳۵، در پرتاب وزنه کلاس F ۵۷ یاسین خسروی، پرتاب وزنه کلاس اف ۱۱ امیر حسین علیپور، پرتاب وزنه کلاس اف ۳۳ محمد صابر، پرتاب وزنه کلاس اف ۳۴ مهران نیکویی مجد، پرتاب نیزه کلاس اف ۵۳ و ۵۴ عرفان بندُری، پرتاب دیسک کلاس اف ۱۱ مهدی اولاد، پرتاب نیزه مردان کلاس اف ۴۰/۴۱ صادق بیت سیاح، دو ۴۰۰ متر کلاس تی ۱۲ زنان هاجر صفرزاده، پرتاب وزنه زنان کلاس اف ۵۳ و ۵۴ الهام صالحی، پرتاب وزنه کلاس اف ۱۲ سامان پاکباز، در پرتاب نیزه کلاس اف ۳۳ و ۳۴ سعید افروز / در جودو و در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس جی یک علی نوایی / در پاورلیفتینگ (وزنه برداری قدرتی) و در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم احمد امین زاده / در والیبال نشسته تیم مردان ایران / و در تیراندازی و در ۱۰ متر تپانچه بادی کلاس اس ایچ یک فائزه احمدی به ۲۶ نشان طلا

در رشته دوومیدانی و در پرتاب دیسک کلاس اف ۱۱ حسن باجولوند، پرتاب نیزه کلاس اف ۳۳ و ۳۴ محمد ابراهیم، پرتاب نیزه کلاس اف ۳۷ و ۳۸ هرمز سیدی، پرتاب وزنه کلاس اف ۳۴ محمد طا‌ها بیگ رضایی.

دو ۱۰۰ متر کلاس تی ۱۳ زنان فاطمه زهرا امیریوسفی، پرتاب دیسک کبلس اف ۵۱، ۵۲ و ۵۳ زنان حنان کعب عمیر، پرتاب دیسک کلاس اف ۵۴ و پرتاب وزنه کلاس اف ۵۳ و ۵۴ زنان شهلا حدیدی، پرتاب نیزه کلاس اف ۵۵ و پرتاب وزنه کلاس اف ۵۴ و ۵۵ ظفر ذاکر، پرتاب کلاب کلاس اف ۳۲ و ۵۱ و پرتاب وزنه کلاس اف ۳۲ زنان پرستو حبیبی، در پرتاب نیزه کلاس اف ۵۲، ۵۳ و ۵۴ معصومه تورانی، در پرتاب وزنه کلاس اف ۵۳ علیرضا مختاری، پرش طول کلاس تی ۳۷ و ۳۸ علی الفت نیا، پرتاب وزنه کلاس اف ۵۳ علیرضا همامی، پرتاب نیزه کلاس اف ۵۵ و ۵۶ زینب مرادی، پرتاب وزنه کلاس اف ۱۱ مهدی اولاد، دو ۱۰۰ و ۲۰۰ متر کلاس تی ۱۲ زنان هاجر صفرزاده، پرتاب نیزه کلاس اف ۳۳ و پرتاب وزنه کلاس اف ۳۳ آتنا محمدی‌ها / در دوچرخه سواری و در ۴ کیلومتر تعقیبی انفرادی کلاس سی ۴ بهروز فرزاد / در تکواندو و در وزن ۵۷- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ زهرا رحیمی / در تیراندازی و در ۱۰ متر تپانچه بادی کلاس اس ایچ یک ساره جوانمردی / در جودو و در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس جی ۲ محمدرضا خیرالله زاده / در تیراندازی با کمان و در کامپوند مردان امیر محمد بارانی / در وزنه برداری قدرتی (پاورلیفتینگ) و در دسته ۸۸ کیلوگرم روح الله رستمی، ۱۰۷- کیلوگرم علی اکبر غریب شاهی و ۱۰۷+ کیلوگرم مهدی صیادی، دسته ۷۹- کیلوگرم زنان زهرا آقایی و ۸۶+ کیلوگرم زنان نیکو روزبهانی / در والیبال نشسته تیم بانوان ایران / در بسکتبال با ویلچر تیم مردان ایران / و در شنا در ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰ و ۱۰۰ متر قورباغه کلاس اس بی ۹ شاهین ایزدیار و در ۵۰ متر آزاد کلاس ۹ ابوالفضل ظریف به ۳۶ مدال نقره

و در رشته دوومیدانی و در پرتاب کلاب کلاس اف ۳۲ و ۵۱ و پرتاب دیسک کلاس اف ۵۱، ۵۲ و ۵۳ زنان فرزانه سهرابی تبار، دو ۴۰۰ متر تی ۳۷ هاشم رستگاری، در پرتاب دیسک کلاس اف ۱۱ کوثر قرایی، در پرتاب دیسک کلاس F ۵۶/F ۵۷ فائزه دیبایی، دو ۱۵۰۰ متر کلاس تی ۱۱ حمید اسلامی، پرتاب دیسک کلاس اف ۱۱ امیر حسین علیپور، پرتاب نیزه کلاس اف ۵۶ و ۵۷ امان الله پاپی، پرتاب وزنه کلاس اف ۵۴ و ۵۵ حامد امیری، دو ۱۰۰ متر کلاس تی ۳۸ و دو ۴۰۰ متر کلاس T ۳۵/T ۳۸ رضا حاتمی، پرتاب دیسک کلاس اف ۵۱، ۵۲ و ۵۳ علیرضا همامی، پرتاب نیزه کلاس اف ۵۵ و ۵۶ هاشمیه متقیان، پرتاب وزنه کلاس اف ۴۲ تا ۴۴ اف ۶۲ و ۶۴ لیلا کبگ، پرش طول کلاس تی ۱۲ فاطمه امیر زادگانی و در پرتاب وزنه کلاس F ۴۱ صادق بیت سیاح / در دوچرخه سواری و در یک کیلومتر تایم تریل کلاس بی محمود دلیر / در جودو و در وزن ۸۱- کیلوگرم کلاس جی یک مهدی برچلو و در وزن ۹۵- کیلوگرم کلاس جی یک موسی غلامی و در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس جی یک امیر حسین نیمروزی / در وزنه برداری قدرتی (پاورلیفتیگ) و در دسته ۷۲- کیلوگرم محسن بختیار و در دسته ۹۷- کیلوگرم علی اصغر ابارقی / در شنا و در ۱۰۰ متر قورباغه کلاس اس بی ۱۳ و ۱۰۰ متر پروانه کلاس اس ۱۲ محمدحسین کریمی، ۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰ شاهین ایزدیار، در ۲۰۰ متر مختلط انفرادی اس‌ام ۱۰ سینا ضیغمی نژاد و در ۵۰ متر آزاد کلاس اس ۹ علی مطلبی، در ۱۰۰ متر قورباغه کلاس اس بی ۵ علی رشید آبادی و در ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس S۹ ابوالفضل ملک اولاد / در فوتبال نابینایان (۵ نفره) تیم مردان ایران / در پینگ پنگ و در انفرادی کلاس ۲ حسن جانفشان / در تیراندازی با کمان تیمی مختلط ریکرو تیم ایران / در تیراندازی و در ۵۰ متر تپانچه اس ایچ یک نسرین شاهی / و در رشته تکواندو در وزن ۵۸- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ محمد طا‌ها حسن پور، ۶۳- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ سعید صادقیان پور، در وزن ۸۰- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ مهدی پور‌رهنما، ۵۷- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ زنان مریم عبدالله پور، در وزن ۶۵- کیلوگرم کلاس کی ۴۴ زنان پریماه تورانی و در وزن ۶۵+ کیلوگرم کلاس کی ۴۴ مرضیه نصراللهی به ۴۰ مدال برنز رسیدند.