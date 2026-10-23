به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاوه خلیلی دبیر هیئت ورزش شطرنج آذربایجان غربی افزود: دومین دور از مسابقات شطرنج سریع کشوری در ۹ دور در رده‌های سنی مختلف برگزار می شود که از استان‌های مختلف کشور بیش از یکصد بازیکن این رشته ورزشی به میزبانی شهرستان نقده برگزار شد.

بهترین‌های این رشته به فدراسیون شطرنج کشور «فیدا» برای شرکت در مسابقات بین المللی معرفی خواهند شد.

نوروز علیمردان رییس اداره ورزش و جوانان نقده از برگزاری این مسابقات در سالن ورزشی حجاب خبر داد و افزود: ما طی ۸ ماهه سال‌جاری ۲۰ رویداد ورزشی از جمله مسابقات و اردو‌های تیم‌های ملی و استانی را میزبانی کردیم که بیش از ۴ هزار ورزشکار در این رویداد‌ها حضور داشته‌اند.



