نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با هشدار نسبت به تهدیدهای آمریکا علیه ایران، حفظ وحدت ملی و افزایش آگاهی عمومی را از مهم‌ترین راهبردهای مقابله با توطئه‌های دشمن دانست و تأکید کرد: هرگونه تکرار تجاوز و جنگ‌افروزی با پاسخ قاطع‌تر رزمندگان اسلام مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، آیت‌الله حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه کرج، با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، اظهار داشت: ملت ایران طی دهه‌های گذشته در برابر سیاست‌های استکباری ایستادگی کرده و اجازه نداده است زیاده‌خواهی‌های آمریکا، استقلال و عزت کشور را خدشه‌دار کند.

وی با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه ایران افزود: راهبرد واشنگتن همواره بر تضعیف حاکمیت ملی، ضربه‌زدن به کشور و تحمیل خواسته‌های خود استوار بوده است و تهدید زیرساخت‌های ایران و ایجاد ناامنی نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.

امام جمعه کرج با تأکید بر آمادگی دفاعی کشور تصریح کرد: در صورت تکرار جنگ‌افروزی، پاسخ ایران به اقدامات دشمن محدود به پایگاه‌های آمریکا نخواهد بود و عوامل و کشورهایی که در چنین تجاوزی مشارکت یا از آن حمایت کنند نیز با پیامدهای آن مواجه خواهند شد.

حسینی همدانی با اشاره به اظهارات فرماندهان نظامی کشور، از آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت ضرورت، متناسب با شرایط و با در نظر گرفتن مصالح کشور، ظرفیت‌های مختلف دفاعی برای مقابله با دشمن به کار گرفته خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و جلوگیری از اختلاف‌افکنی اظهار داشت: انسجام اجتماعی از مصالح اساسی جامعه است و هر اقدامی که وحدت مردم را تضعیف کند، دستاویزی برای پیشبرد اهداف دشمن خواهد شد.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی تاریخی به سیاست‌های آمریکا، بر ضرورت توجه به رهنمودهای امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب درباره مواجهه با آمریکا تأکید کرد و گفت: هرگونه مذاکره باید با توجه به تضمین‌های معتبر و قابل اجرا ارزیابی شود.

حسینی همدانی همچنین جنگ شناختی و تلاش برای تغییر باورهای عمومی را از محورهای مهم تقابل دشمن با جمهوری اسلامی دانست و بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای، مقابله با عملیات روانی و توجه به روایت‌های مستند و واقع‌بینانه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رسانه‌های بیگانه می‌توانند در جهت‌دهی به افکار عمومی نقش‌آفرینی کنند، خواستار هوشیاری مردم در برابر اخبار و تحلیل‌های هدفمند شد و افزود: در شرایط بحران یا احتمال درگیری نظامی، تلاش دشمن برای انتشار اخبار نادرست و تضعیف تاب‌آوری روانی جامعه افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو، تبیین واقعیت‌ها و بیان دستاوردهای کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش و اشاره به موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، به‌ویژه مسابقات برگزارشده در آمریکا، این دستاوردها را نشانه‌ای از توانمندی جوانان کشور دانست.

وی با یادآوری تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره جنگ نرم و تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه گفت: یکی از اهداف اصلی جنگ روانی، تضعیف اعتمادبه‌نفس عمومی و مأیوس‌کردن مردم از توانایی‌های خود است؛ در برابر این رویکرد، باید دستاوردهای واقعی کشور به‌درستی تبیین شود و ظرفیت‌های نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

حسینی همدانی پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های علمی، فناوری، صنایع دفاعی و ورزش را از عوامل تقویت‌کننده خودباوری ملی برشمرد و اظهار داشت: عبور کشور از چالش‌های متعدد طی نزدیک به پنج دهه گذشته، از جمله دستیابی به فناوری هسته‌ای و توسعه توانمندی‌های دفاعی، بیانگر ظرفیت‌های علمی و اراده ملت ایران است.

وی افزود: درخشش ورزشکاران ایرانی و به اهتزاز درآمدن پرچم کشور در رقابت‌های بین‌المللی، به‌ویژه در خاک آمریکا، جلوه‌ای از توانایی جوانان ایرانی است و می‌تواند امید و انگیزه را در جامعه تقویت کند.

امام جمعه کرج حفظ امید را ضرورتی راهبردی در برابر توطئه‌های دشمن دانست و تأکید کرد: باور جوانان به استعدادها و توانایی‌های خود، نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد و باید با تقویت اعتمادبه‌نفس نسل جوان، زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های علمی، ورزشی و فناوری فراهم شود.

حسینی همدانی در ادامه با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین ابعاد شخصیتی آن حضرت پرداخت و گفت: سیره حضرت زهرا(س) در زندگی خانوادگی، ساده‌زیستی، عبادت، ایثار و مبارزه با فساد، الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی است.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت عمیق‌تر شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: بررسی ابعاد مختلف زندگی آن حضرت می‌تواند در تقویت مسئولیت‌پذیری، پایبندی به ارزش‌های دینی و ارتقای رفتار فردی و اجتماعی جامعه مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پذیرش دانشجویان جمهوری آذربایجان، از فراهم‌شدن زمینه تحصیل دختران این کشور در دانشگاه‌های ایران استقبال کرد و گفت: دانشگاه‌های ایران می‌توانند برای دانشجویانی که به دنبال ادامه تحصیل در محیطی متناسب با ارزش‌ها و پوشش اسلامی هستند، فرصت مناسبی فراهم کنند.