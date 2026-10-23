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برداشت ذرت علوفهای از مزارع نهاوند آغاز شده و پیش بینی میشود امسال بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ تن ذرت علوفهای و ۵۰۰ تن ذرت دانهای برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: این شهرستان بیشترین سطح زیر کشت این محصول را در استان کشت کردهاند.
محمود ظفری افزود: کاشت ذرت علوفهای در راستای اجرای طرح الگوی کشت است که با هدف تامین نهادهای دامی هر ساله کشت میشود.
او تاکید کرد: ذرت علوفهای علاوه بر تامین نیاز دامداران نهاوندی به دیگر مناطق هم ارسال میشود.