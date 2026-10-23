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مدیرکل صداوسیمای گلستان از آماده سازی ۴۰۰ فراورده رسانهای ویژه دومین کنگره ۴ هزار شهید در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکرینیا در نشست برنامهسازان صداوسیمای گلستان با فرمانده سپاه نینوای استان در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۴هزار شهید استان گلستان گفت: رزمندگان رسانهای صداوسیمای گلستان در جریانات اخیر نیز همچون بزنگاههای گذشته در میدان بودند.
وی افزود: نزدیک به ۸ ماه، پا به پای امت مبعوث، همه شب میدان را پوشش دادند.
شکری نیا ادامه داد: ۴۰۰ کار و فرآورده رسانهای برای دومین کنگره ملی ۴هزار شهید استان گلستان آماده کردهایم.