به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری‌نیا در نشست برنامه‌سازان صداوسیمای گلستان با فرمانده سپاه نینوای استان در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۴هزار شهید استان گلستان گفت: رزمندگان رسانه‌ای صداوسیمای گلستان در جریانات اخیر نیز همچون بزنگاه‌های گذشته در میدان بودند.

وی افزود: نزدیک به ۸ ماه، پا به پای امت مبعوث، همه شب میدان را پوشش دادند.

شکری نیا ادامه داد: ۴۰۰ کار و فرآورده رسانه‌ای برای دومین کنگره ملی ۴هزار شهید استان گلستان آماده کرده‌ایم.