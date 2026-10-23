امام جمعه چهاربرج با هشدار درباره تلاش دشمن برای تضعیف روحیه و تاب‌آوری ملی در شرایط تهدید، گفت: تقویت بصیرت، حفظ وحدت ملی و آمادگی معنوی در کنار آمادگی نظامی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه چهاربرج با هشدار درباره تلاش دشمن برای تضعیف روحیه و تاب‌آوری ملی در شرایط تهدید، گفت: تقویت بصیرت، حفظ وحدت ملی و آمادگی معنوی در کنار آمادگی نظامی ضروری است.



حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به تهدیدات و لفاظی‌های دشمنان علیه کشورمان، اظهار کرد: در شرایط کنونی که دشمن تهدید می‌کند و احتمال جنگ جدی است وظیفه ما در کنار ایجاد آمادگی نظامی، تقویت بصیرت و آگاهی و روحیه انقلابی و معنویت است.

امام جمعه چهاربرج افزود: اگر بنا باشد جنگ بعدی آغاز شود، از همان لحظه نخست، دشمن علاوه بر بسته نظامی، بسته‌ای شناختی و روانی را نیز فعال خواهد کرد.

وی گفت: دشمن به همان اندازه که گلوله، موشک و بمب برای جنگ آماده کرده، برای شبکه‌های اجتماعی نیز پُست، روایت و محتوای آماده تولید کرده است؛ از توییتر و تلگرام گرفته تا اینستاگرام، و حتی ایتا و بله.

جلالی با بیان اینکه هدف این عملیات موازی، درهم‌شکستن بنیادی‌ترین دارایی ایران در میدان یعنی حضور مردم و ایستادگی ملی است، تصریح کرد: دشمن می‌داند که این حماسه حضور ملت مبعوث، یقه او را گرفته و راهی برای حل آن نمی‌یابد؛ بنابراین تلاش می‌کند با ایجاد یک شوک شناختی در لحظات اولیه، تاب‌آوری ملی را ناگهان فروبریزد و جامعه را به این باور برساند که همه چیز از دست رفته، فضا تیره و تاریک است و دورنمایی برای پیروزی وجود ندارد.

امام جمعه چهاربرج افزود: مردم تاکنون نشان داده‌اند که از بسیاری از تحلیل‌گران و مسئولان دقیق‌تر می‌فهمند و رفتار آنان در جنگ‌های اخیر گواه این مدعاست.

وی تصریح کرد: اگر وحدت ملی حفظ شود، بقیه مسیر خودبه‌خود طی خواهد شد؛ یادمان نرود دشمن بسته‌ای شناختی برای لحظه آغاز درگیری آماده کرده که اصل آن تفرقه‌افکنی و فروپاشی تاب‌آوری ملی است و آگاهی از این طراحی، بستن گوش و چشم بر روایت دشمن و خلق وحدت ملی در روز‌های نخست، مهم‌ترین کار‌های ملت ایران برای تضمین پیروزی قطعی است.

جلالی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در پی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم‌های ملی امید در رقابت‌های کُشتی فرنگی و کُشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا، گفت: اهمیت این دو پیام، در پیوندی است که میان افتخار جوانان، امید اجتماعی، هویت ملی و تصویر ایران در جهان برقرار می‌کنند.

امام جمعه چهاربرج افزود: قهرمانی ورزشی شاید به‌خودی‌خود حامل یک معنای سیاسی یا اجتماعی نباشد؛ اما هنگامی که عالی‌ترین مقام سیاسی کشور به آن واکنش نشان می‌دهد و در پیام خود بر جوانان، پرچم، سرود ملی، تلاش مربیان و آینده کشور تأکید می‌کند، این موفقیت در سطحی فراتر از ورزش نیز معنا پیدا می‌کند.

جلالی تصریح کرد: این دو پیام در شرایط کنونی ارزشی مضاعف دارند و عامل اصلی این ارزش مضاعف، هم‌زمانی افتخار ورزشی با حساسیت‌های سیاسی و شکست‌های میدانی آمریکایی‌ها از ملت ایران در جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰ روزه است.

وی اظهار کرد: این رقابت و این پیروزی در آمریکا، به دلیل تنش‌های شدید سیاسی ایران و ایالات متحده، در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی معنایی فراتر از ورزش پیدا می‌کند و این قهرمانی نشانه توانمندی ملی در شرایط فشار خارجی تلقی می‌گردد.

امام جمعه چهاربرج همچنین از حضور مقتدرانه و پرشور مردم در اجتماع بزرگ جانفدایان تقدیر و تشکر کرد و گفت: این حرکت یک جلوه الهی و تجلی ایمان انقلابی بود و نشان داد که این مردم، همان کسانی هستند که خداوند در قرآن کریم آنها را «همچون بنایی استوار و متحد، ایستاده در صف‌های منظم» توصیف کرده است.

جلالی تصریح کرد: من صمیمانه از حضور سردار نجمی، جانشین محترم سپاه شهدای استان که با سخنان راهگشا و حماسی خود، روحیه ایستادگی را در ما دمید، از پیشکسوتان عزیز و باایمانمان که سرمایه تجربه و الگو‌های حرکت ما هستند، از جوانان فداکار و غیرت‌مند بسیجی که جان‌نثار این میهن هستند و از علماء و مسئولان محترم که در کنار مردم ایستاده‌اند و تلاش‌های بی‌وقفهٔ فرمانده و تمامی کارکنان ناحیه مقاومت چهاربرج، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.