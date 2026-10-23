امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح کشور، هشدار داد که دشمن در صورت حمله به ایران با شکستی سنگین روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام با اشاره به آمادگی نیرو‌های نظامی کشور برای مقابله با هرگونه تهاجم دشمن به سرزمین اسلامی اظهار کرد: اگر دشمن مرتکب این خطا شود، به شدت شکست خواهد خورد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز دنیا به قدرت پوشالی آمریکا پی برده است، گفت: با وجود تمامی تبلیغاتی که آنان در زمینه توانایی‌های خود به راه انداخته بودند، در جنگ‌های اخیر نتوانستند در مقابل ملت ایران دستاوردی داشته باشند و همگان می‌دانند پیروز جنگ‌های اخیر ایران سرافراز بوده است.

خطیب نماز جمعه شهر ایلام در ادامه با تقدیر از حضور گسترده مردم در اجتماعات شبانه تصریح کرد: این حضور قوت قلب مهمی برای نیرو‌های نظامی کشورمان است و باید این سنگر حفظ شود.

وی همچنین تأکید کرد: دشمن از اتحاد ملت ایران می‌ترسد و همه می‌بایست مراقب باشند و به‌گونه‌ای عمل کنند تا تفرقه در کشور ایجاد نشود.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به مجاهدت‌های حضرت امام خمینی (ره) برای مقابله با قانون کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: با شجاعت و ایستادگی ایشان در مقابل رژیم شاه، شاهد سرنگونی آن رژیم بودیم.

نماز باشکوه جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزارشد