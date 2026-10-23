فعالیت سامانه بارشی در مازندران تا بعدازظهر سه‌شنبه ادامه دارد و هواشناسی درباره آب‌گرفتگی معابر و ریزش سنگ هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۵ در اول آبان ۱۴۰۵، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان از بعدازظهر شنبه ۲ آبان تا بعدازظهر سه‌شنبه ۵ آبان خبر داد.

بر اساس این هشدار، روز‌های شنبه و یکشنبه دامنه‌ها و ارتفاعات و روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه سطح استان، به‌ویژه نیمه شرقی مازندران، تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرد.

رگبار متناوب باران، وزش باد، رعدوبرق و کاهش نسبی دما از مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این مدت است.

هواشناسی مازندران درباره احتمال بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، کاهش دید، ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی و وقوع صاعقه هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان و مسافران خواسته شده است از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی احتیاط داشته باشند.

همچنین احتیاط در فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات احتمالی ضروری است.