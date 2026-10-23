به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت شهر طالخونچه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت:عملکرد جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی، موجب برتری و تسلط کشورمان در منطقه شده و بر زندگی مردم در کشور‌های اروپایی و آمریکایی تاثر مستقیم گذاشته است و این پیروزی‌ها و دستاورد‌ها باید به‌صورت مستند برای افکار عمومی روایت و تبیین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقی زاده در ادامه افزود: این جنگ، با وجود تمامی سختی‌ها و خسارت‌هایی که برای کشور به همراه داشت، جایگاه و قدرت تأثیرگذاری ایران در معادلات جهانی را بیش از پیش آشکار کرد و سلطه جهانی استکبار را با چالشی جدی مواجه ساخت.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهیدمحمدحسین فهمیده هم گفت: زندگی نامه شهدای نوجوان انقلاب اسلامی باید برای نسل نوجوان و جوان بازگو شود تا به عنوان الگویی موفق، سرلوحه‌ی کار و زندگی آنها قرار بگیرد.