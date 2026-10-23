برخی تاریخ نگاران، سالروز شهادت دختر پیامبر اعظم(ص) حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (س) را، سیزدهم جمادی الثانی روایت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۱۳ جمادی الثانی به روایتی سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (س) است.

بنا به روایتی حضرت زهرا (س) دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در سیزدهم جمادی الاول سال ۱۱ هجری قمری به شهادت رسیدند.

برترین و والاترین بانوی جهان، اسوه صبر و تقوا و ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام) است.

بزرگ بانوی اسلام، سرورِ زنان عالم بانوی آب و آینه که سراسر زندگی ایشا مَملو از مکارم اخلاق و الگو و سرمشق همه بانوان و چه بسا مردان عالم است.

حضرت فاطمه زهرا (س) در دوران کوتاه زندگی خود، منشأ برکات بسیاری برای اسلام و مسلمانان و نمونه جامع و کاملی از یک زن مسلمان است.

ایام سوگواری و شهادت حضرت زهرا (س) را خدمت دوستداران آن حضرت و تمامی مسلمانان جهان تسلیت می‌گوییم.