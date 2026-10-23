امام جمعه مهرشهر با تأکید بر ضرورت آمادگی دفاعی و حفظ وحدت ملی، جنگ شناختی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، به‌ویژه نسل جوان، را از محورهای تقابل دشمن با ایران دانست و خواستار تبیین واقعیت‌های تاریخی و تقویت هوشیاری اجتماعی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌ الاسلام رضا سرشار در خطبه دوم نماز جمعه مهرشهر، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وقوع درگیری نظامی، بر ضرورت آمادگی کشور در برابر تهدیدها تأکید کرد و گفت: دشمن در کنار تحرکات نظامی، از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای تضعیف اتحاد و انسجام مردم استفاده می‌کند.

وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، توسل به آن حضرت را از عوامل تقویت نهضت اسلامی برشمرد و با اشاره به تقابل رویکردهای مقاومت و سازش اظهار داشت: دشمن طی ۴۷ سال گذشته نتوانسته است حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کند، اما همچنان در تلاش است با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، به‌ویژه جوانان، باورها و نگرش‌های جامعه را تغییر دهد.

امام جمعه مهرشهر، جهاد تبیین و بازخوانی مستند تاریخ ایران را از وظایف مهم جامعه دانست و با اشاره به پیامدهای جنگ‌های جهانی اول و دوم برای کشور گفت: تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد اعلام بی‌طرفی از سوی حکومت‌های وقت نیز مانع آسیب‌دیدن کشور از جنگ‌های جهانی نشد و مردم ایران در آن دوران متحمل خسارت‌های سنگینی شدند.

سرشار با اشاره به قحطی و تلفات انسانی در جریان جنگ جهانی اول، آشنایی نسل جوان با این بخش از تاریخ را ضروری دانست و از فیلم «یتیم‌خانه» به‌عنوان اثری برای شناخت بهتر شرایط آن دوران یاد کرد.

وی همچنین با اشاره به معاهدات تاریخی، از جمله عهدنامه ترکمانچای، خاطرنشان کرد: بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد سازش و امتیازدهی به‌تنهایی تضمینی برای جلوگیری از جنگ نیست و در برخی شرایط می‌تواند زمینه افزایش زیاده‌خواهی دشمن را فراهم کند.

خطیب جمعه مهرشهر با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ در مقطع پیش یا پس از انتخابات آمریکا، بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و تقویت انسجام داخلی تأکید کرد و حضور مردم در اجتماعات شبانه را اقدامی مؤثر در مقابله با فتنه‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن دانست.

وی با هشدار نسبت به ابعاد جنگ شناختی، هوشیاری نوجوانان، جوانان و دیگر اقشار جامعه در برابر عملیات روانی و فضاسازی‌های رسانه‌ای را ضروری برشمرد و بر نقش آگاهی‌بخشی و تبیین واقعیت‌ها در حفظ همبستگی ملی تأکید کرد.

امام جمعه مهرشهر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چهارم آبان و سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، این قانون را مغایر با استقلال و عزت ملی دانست و گفت: بر اساس این مصوبه، مستشاران آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند؛ موضوعی که اعتراض امام خمینی(ره) را در پی داشت.

سرشار با تأکید بر ضرورت شناخت دستاوردهای انقلاب اسلامی در کنار توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، آگاهی نسل جوان از تاریخ انقلاب و تحولات کشور را برای تقویت هویت ملی و شناخت بهتر واقعیت‌های تاریخی مهم دانست.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آرمان علی‌وردی، طلبه بسیجی که ششم آبان سالروز شهادت اوست، ایستادگی این شهید در برابر درخواست توهین به ولی‌فقیه را نمونه‌ای از پایبندی اعتقادی و تربیت نسل جوان در مکتب انقلاب توصیف کرد.