خطیبان جمعه کردستان با اشاره به یاوه گویی‌های ترامپ، بر این نکته تاکید کردند که ملت مقاوم ایران هیچگاه اسیر تهدیدات پوچ دشمنان نمی‌شود و برای دفاع از وطن تا پای جان خواهند ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین عبادی سیاسی نماز وحدت بخش جمعه در مساجد و مصلا‌های مناطق مختلف استان برگزار شد.

امامان جمعه استان در خطبه‌های این هفته خود ضمن قدردانی از حضور آگاهانه و بابصیرت مردم در پویش جان‌فدا، این رزمایش را نمادی از وحدت و انسجام ملی و عزم ملت ایران برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دانستند.

خطیبان جمعه استان با اشاره به یاوه گویی‌های ترامپ، بر این نکته تاکید کردند که ملت مقاوم ایران هیچگاه اسیر تهدیدات پوچ دشمنان نمی‌شود و برای دفاع از وطن تا پای جان خواهند ایستاد.

آنان در ادامه بر لزوم پیش بینی تمهیدات لازم و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان برای بارش‌های پیش رو و پیشگیری از خسارات احتمالی تاکید کردند .

خطیبان جمعه استان همچنین ضمن تبریک به قهرمانان و ورزشکاران مدال آور استان، تلاش و موفقیت آنان را شایسته تقدیر دانسته و بر ضرورت فراهم کردن زمینه ترویج و توسعه ورزش در جامعه تأکید کردند.

مهار گرانی و تورم، توجه به فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و آموزه‌های دینی و اخلاقی از دیگر فراز‌های خطبه‌های امامان جمعه استان بود.