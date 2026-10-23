\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u00a0\u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u0626\u06cc\u0646\u200c\u0632\u0647\u0631\u0627\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0633\u062a\u061b \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0628 \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u0639\u06a9\u0627\u0633 \u0648 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631: \u0633\u062a\u0627\u06cc\u0634 \u062c\u0648\u0634\u0642\u0627\u0646\u06cc\n\u00a0\n\n \n