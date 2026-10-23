امام جمعه کیش گفت: مسئولان با آرایش جنگی، مدیریت قیمت کالا‌ها و خدمات، جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر خانوار‌ها برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به همراهی و حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی و نیرو‌های مسلح گفت: مردم ایران با وجود همه سختی‌ها، همچنان در صحنه حضور دارند و برای دفاع از کشور، نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستادگی می‌کنند و مسئولان نیز باید متناسب با شرایط کشور، آرایش جنگی به خود بگیرند و با تلاش مضاعف، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

او به افزایش قیمت برخی کالا‌ها و خدمات، به‌ویژه هزینه‌های مرتبط با انرژی اشاره و بر ضرورت تدبیر و برنامه‌ریزی مسئولان برای کنترل قیمت‌ها تأکید کرد.

امام جمعه کیش، گفت: در شرایطی که مردم مؤمن، انقلابی و وفادار ایران برای حفظ کشور و حمایت از نظام، سختی‌های مختلف را تحمل می‌کنند، مسئولان باید مراقب باشند مشکلات جدیدی بر دشواری‌های معیشتی مردم افزوده نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با اشاره به موضوع افزایش هزینه سوخت مورد استفاده نیروگاه‌ها و مراکز تولید آب و برق، خواستار بررسی آثار این تصمیم‌ها بر هزینه‌های خانوارها شد و تصریح کرد: فشار اقتصادی نباید به اندازه‌ای افزایش یابد که تحمل آن برای مردم دشوار شود، بنابراین مسئولان باید با تدبیر، شرایط اقتصادی جامعه را مدیریت کنند.

امام جمعه کیش، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین عامل اقتدار کشور دانست و با قدردانی از حضور مردم در اجتماع شبانه مردمی و حمایت از نیرو‌های مسلح افزود: دشمنان در تلاش بودند با فشار‌ها و توطئه‌های مختلف، مردم را از انقلاب اسلامی و نظام جدا کنند، اما ملت ایران با حضور آگاهانه و اتحاد بیشتر، پشتیبانی خود را از کشور و نظام نشان دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، با اشاره به تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده و به دنبال درگیری نیست، اما در برابر تجاوز به کشور و شهادت رهبر انقلاب و شهروندان، از حق دفاع مشروع خود استفاده می‌کند و در دفاع از استقلال و امنیت ایران جدی است.

امام جمعه کیش با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل از کشور دفاع می‌کنند و هرگونه اقدام تجاوزکارانه جدید با پاسخ جدی مواجه خواهد شد و حفظ آمادگی دفاعی و تقویت توان بازدارندگی کشور، ضرورتی مهم در برابر تهدید‌های دشمنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به تحولات منطقه‌ای و پیامد‌های اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: کشور‌های منطقه باید به این واقعیت توجه کنند که حضور و فعالیت پایگاه‌های نظامی آمریکا لزوماً تضمین‌کننده امنیت آنها نیست و هر کشوری که در اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران همکاری کند، باید مسئولیت پیامد‌های همکاری با کشورهای متخاصم را بپذیرد.

امام جمعه کیش با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سیره آن حضرت را الگویی ماندگار برای حق‌طلبی، عدالت‌خواهی، ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ولایت معرفی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با بیان اینکه شهادت حضرت زهرا (س) تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه سرشار از درس‌های اعتقادی و اجتماعی برای جامعه امروز است، گفت: شناخت شخصیت و سیره آن حضرت و معرفی ایشان به‌عنوان الگویی کامل برای جامعه، به‌ویژه زنان، از وظایف مهم مسلمانان است.

او با اشاره به ضرورت توجه به حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، بر مسئولیت مشترک زنان و مردان در رعایت ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: مسائل مرتبط با حجاب، علاوه بر بُعد فردی و شرعی، از جنبه‌های اجتماعی نیز برخوردار است و رعایت حقوق متقابل افراد در جامعه ضرورت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان برای تضعیف هویت دینی و بنیان خانواده، خواستار هوشیاری جامعه در برابر اقداماتی شد که با هدف عادی‌سازی بی‌حجابی و تغییر ارزش‌های فرهنگی انجام می شود.

امام جمعه کیش بر ضرورت برخورد مدبرانه و برنامه‌ریزی‌شده با مسائل اجتماعی تأکید کرد و افزود: در این زمینه باید از بی‌تفاوتی پرهیز کرد و با مسئولیت‌پذیری، پیگیری و پیشگیری، با صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی، از ایجاد تنش‌های اجتماعی نیز جلوگیری کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز از مسئولان اجرایی خواست در اجرای قانون و انجام وظایف خود جدیت داشته باشند و تأکید کرد: حفظ همدلی، وحدت و انسجام در شرایط حساس کشور، نیازمند تدبیر و عملکرد مسئولانه دستگاه‌هاست.

او سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی را گرامی داشت و با اشاره به نقش این رویداد در گسترش بیداری و مبارزات انقلابی مردم ایران، از صبر و استقامت امام خمینی (ره) در مواجهه با این مصیبت یاد کرد.

امام جمعه کیش، با اشاره به مناسبت‌های تاریخی و حوادث تروریستی، از جمله حمله به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، بر ضرورت شناخت ریشه‌های دشمنی با ملت ایران و پاسداشت یاد و خاطره شهدا تأکید کرد و با قدردانی از حضور و همراهی مردم، ابراز امیدواری کرد: با حفظ وحدت و انسجام ملی، آمادگی نیرو‌های مسلح و تلاش جدی مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی، زمینه عبور از شرایط دشوار و دستیابی به پیروزی و سربلندی کشور فراهم شود.