به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید پارسایی امروز در حاشیه افتتاح چمن مصنوعی گلزار دهدشت گفت: ۲ زمین چمن مصنوعی ورزشی در محله‌های دهدشت هر کدام با مساحت ۲۴۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای هر طرح، احداث و آماده استفاده علاقمندان به ورزش شد.

وی اضافه کد: همچنین چمن مصنوعی روستای بی‌منجگان با اعتبار هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه‌های ورزشی هفته تربیت بدنی است.

پارسایی همچنین به یکی از پروژه‌های شاخص و اثرگذار در شهرستان اشاره کرد و گفت: بازسازی و تجهیز کامل «خانه تکواندوی دهدشت» که متأسفانه در پی حادثه آتش‌سوزی دچار خسارت شده بود، یکی دیگر از اقدامات ماندگاری است که برای جامعه ورزشی شهرستان به سرانجام رسید.

پارسایی اعتبار مرمت و تجهیز این سالن را ۱۱ میلیارد تومان اعلام کرد.