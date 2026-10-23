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نیروهای حفاظتی حوزه زرینآباد یک پیکان وانت حامل چوب قاچاق را شناسایی کردند که راننده آن هنگام فرار با خودروی دیگری برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، یک دستگاه پیکان وانت حامل چوبآلات جنگلی قاچاق در حوزه حفاظتی زرینآباد ساری شناسایی و توقیف شد.
این خودرو در جریان گشت حفاظتی سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی حوزه زرینآباد، در مسیر بیمارستان شهید زارع شناسایی شد.
راننده خودرو با وجود دستور ایست مأموران از توقف خودداری و هنگام فرار با یک دستگاه خودروی دیگر برخورد کرد.
در ادامه، با هماهنگی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان ساری و حضور مأموران کلانتری ۱۵، خودرو پس از تنظیم صورتجلسه به پارکینگ منتقل شد تا مراحل قانونی پرونده پیگیری شود.