به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، یک دستگاه پیکان وانت حامل چوب‌آلات جنگلی قاچاق در حوزه حفاظتی زرین‌آباد ساری شناسایی و توقیف شد.

این خودرو در جریان گشت حفاظتی سرجنگلبان و نیرو‌های حفاظتی حوزه زرین‌آباد، در مسیر بیمارستان شهید زارع شناسایی شد.

راننده خودرو با وجود دستور ایست مأموران از توقف خودداری و هنگام فرار با یک دستگاه خودروی دیگر برخورد کرد.

در ادامه، با هماهنگی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان ساری و حضور مأموران کلانتری ۱۵، خودرو پس از تنظیم صورت‌جلسه به پارکینگ منتقل شد تا مراحل قانونی پرونده پیگیری شود.