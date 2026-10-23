آغاز تشییع پیکر پدر شهید سپهبد موسوی در قم

مراسم تشییع پیکر مرحوم حاج سید احمد موسوی، پدر شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح، از مسجد امام زین‌العابدین (ع) به سمت گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم آغاز شد.