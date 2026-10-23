نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: دشمن از حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از رهبری و انقلاب عصبانی است و تلاش می‌کند با ایجاد ترس و اضطراب، مردم را از میدان‌ها و خیابان‌ها دور کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردمی، تجمعات شبانه را «عبادت و جهاد» دانست و بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ تبلیغاتی تأکید کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور اظهار کرد: دشمن از حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از رهبری و انقلاب عصبانی است و تلاش می‌کند با ایجاد ترس و اضطراب، مردم را از میدان‌ها و خیابان‌ها دور کند.

وی با یادآوری تجربه جنگ تحمیلی افزود: دشمن با تمام توان وارد میدان شد و به کوچک و بزرگ رحم نکرد، اما با وجود رجزخوانی‌ها و ادعا‌های واهی، تاکنون نتوانسته ایران را شکست دهد.

امام جمعه ارومیه، شناخت دشمن و نترسیدن از آن را از وظایف مهم مردم برشمرد و تصریح کرد: نباید در زمین تبلیغاتی دشمن بازی کنیم؛ متأسفانه گاهی برخی رسانه‌های داخلی نیز در فضای تبلیغاتی دشمن قرار می‌گیرند و لازم است نسبت به این مسئله هوشیار باشیم.

وی با اشاره به ارتقای توانمندی‌های پدافندی و آفندی کشور خاطرنشان کرد: ایران یک قدرت بزرگ است و وضعیت دفاعی کشور نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما در کنار این آمادگی، حفظ هوشیاری عمومی و تقویت همبستگی مردمی نیز اهمیت فراوانی دارد.

قریشی حضور در میدان را در شرایط فعلی دارای مسئولیت سنگین‌تر دانست و گفت: حضور در تجمعات شبانه، هم عبادت و هم جهاد محسوب می‌شود و مردم باید با آمادگی و مشارکت مسئولانه در تقویت انسجام جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به آیات قرآن درباره نصرت الهی و تجربه‌های تاریخی ملت ایران، ایمان، توکل به خداوند و پایبندی به وظایف دینی را از عوامل مهم ایستادگی در برابر تهدید‌ها عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین وظیفه امروز مردم دانست و اظهار کرد: همه کسانی که دل در گرو اسلام، انقلاب و سربلندی ایران دارند، باید از تبدیل اختلاف‌نظر‌ها به تفرقه و چنددستگی جلوگیری کنند.

وی افزود: اختلاف‌نظر‌ها حتی اگر از نظر افراد قابل طرح باشند، نباید به تنازع و تفرقه در جامعه منجر شوند و همگان باید در گفتار و رفتار، تقویت‌کننده همبستگی و استحکام صفوف ملت باشند.

قریشی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب و سربلندی ایران اسلامی، بر ضرورت توکل به خداوند و پایبندی به وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد.