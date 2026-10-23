مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از شناسایی ۶ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیر مجاز برق در استان خبر داد که ساماندهی این موارد و تسریع در نصب شمارشگرها با اجرای برنامه‌های عملیاتی طرح ملی مهتاب در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، مسعود خواجه‌وند در سی‌وچهارمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب که در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، با اشاره به روند رسیدگی به انشعاب‌های غیرمجاز برق استان گفت: تاکنون ۱۸ هزار مورد انشعاب غیر مجاز برق جمع‌آوری شده است، اما ۶ هزار و ۵۰۰ مورد همچنان باقی مانده که باید تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، تعویض کنتورهای معیوب و دستکاری‌شده و رسیدگی به موارد مشابه مصرف غیرمجاز را از دیگر اولویت‌های طرح مهتاب برشمرد و خواستار پیگیری جدی مصوبات از سوی مدیران شهرستانی شد.

خواجه‌وند با اشاره به ثبت ۸۹ میلیون کیلووات‌ساعت تلفات انرژی در آمار ارائه‌شده، کاهش این میزان را نیازمند پیگیری مستمر و همکاری بخش‌های مختلف دانست.

وی همچنین درباره روند نصب شمارشگرها اظهار داشت: از مجموع ۲ هزار و ۸۹۰ مورد ودیعه انشعاب، تاکنون ۸۲۰ شمارشگر نصب شده است؛ آماری که ضرورت تسریع در تکمیل فرایند نصب تجهیزات اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

خواجه‌وند بر مشارکت کارکنان اداری در پشتیبانی از گروه‌های عملیاتی و رعایت کامل الزامات ایمنی در فعالیت‌های میدانی تأکید کرد و گفت: نشست‌های تخصصی روزهای دوشنبه با محوریت هوشمندسازی و جلسات روزهای پنجشنبه با موضوع انشعاب‌های غیرمجاز و نصب شمارشگرها ادامه خواهد داشت. همچنین مصوبات و تعهدات مدیران شهرستانی ثبت و به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

سی‌وچهارمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با محوریت مدیریت هوشمند تلفات انرژی، در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد. در این برنامه، پس از نشست هماهنگی با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و مدیران برق شهرستان‌ها، گروه‌های عملیاتی در یکی از روستاهای ساوجبلاغ اقدامات میدانی مربوط به بررسی و ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز را اجرا کردند.

طرح ملی مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز و ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع برق اجرا می‌شود.