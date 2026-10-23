به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ازپکن، چین با راه‌اندازی یک پلتفرم صنعتی جدید در شهر چنگدو، مرکز استان سیچوان، گام تازه‌ای برای تجاری‌سازی میکروراکتور‌های هسته‌ای پیشرفته برداشت.

میکروراکتور‌های هسته‌ای، سامانه‌های کوچک تولید انرژی با توان الکتریکی کمتر از ۱۰ مگاوات هستند که برخلاف نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ، با هدف کاهش ابعاد، سهولت حمل‌ونقل و استفاده از سازوکار‌های ایمنی ذاتی طراحی می‌شوند، به گفته متخصصان چینی، هسته این راکتور تقریباً به اندازه یک یخچال خانگی است و کل سامانه تولید برق آن را می‌توان در دو یا سه کانتینر جای داد؛ قابلیتی که امکان انتقال آن با کامیون، هواپیما یا کشتی را فراهم می‌کند.

گروه توسعه انرژی سیچوان و مؤسسه تحقیقات و طراحی انرژی هسته‌ای چین به طور مشترک این پلتفرم را راه‌اندازی کرده‌اند. مهندسان چینی مسیر فنی استفاده از سوخت هیدرید اورانیوم ـ زیرکونیوم را در میکروراکتور‌های خنک شونده با سرب ـ بیسموت توسعه داده‌اند، به گفته طراحان، این ترکیب سوخت و طراحی راکتور به گونه‌ای است که با افزایش دما، شدت واکنش هسته‌ای کاهش می‌یابد و احتمال از دست رفتن کنترل واکنش محدود می‌شود.

«سان چائو»، معاون یکی از بخش‌های مؤسسه تحقیقات و طراحی انرژی هسته‌ای چین، اعلام کرد که این فناوری به علت برخورداری از ویژگی‌های ایمنی ذاتی به سامانه‌های متعارف مهار و برخی تجهیزات اضطراری خارج از محل وابستگی کمتری دارد. به گفته او، استفاده از این فناوری می‌تواند مدت‌زمان ساخت سامانه را به حدود ۳۰ ماه کاهش دهد.

میکروراکتور‌های هسته‌ای به عنوان یکی از مسیر‌های نوظهور در صنعت انرژی، ظرفیت تأمین برق در مناطق دور افتاده، تأسیسات صنعتی و مکان‌هایی را دارند که دسترسی به شبکه برق محدود است. با این حال، میزان آمادگی تجاری این فناوری، هزینه تولید برق، الزامات نظارتی و عملکرد ایمنی آن در شرایط عملیاتی باید در مراحل توسعه و بهره‌برداری ارزیابی شود.

راه‌اندازی پلتفرم صنعتی چنگدو در حالی انجام می‌شود که چین در تلاش است با پیوند دادن انرژی هسته‌ای پیشرفته، مواد جدید و ساخت تجهیزات تخصصی، فناوری‌های نوین انرژی را از مرحله پژوهش به تولید صنعتی نزدیک کند.

چین امیدوار است این فناوری در آینده برای تأمین برق جزایر، معادن، سکو‌های دور از ساحل و مناطق فاقد زیرساخت‌های گسترده انرژی به کار گرفته شود.